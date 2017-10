Dette bildet fra en amerikansk rettssal er fantastisk. Men kommentarene er enda bedre!

Da O.J. Simpson i 1995 sto tiltalt for å ha drept sin ekskone Nicole Brown Simpson, skrev forsvarer Johnnie Cochran rettssalhistorie med en enkel setning.

Etter at Simpson ikke klarte å få på seg hanskene drapsmannen skal ha brukt i gjerningsøyeblikket, slo Cochran til med den nå velkjente uttalelsen på rim:

«If it doesn't fit, you must acquit».

SPOL TOLV ÅR tilbake i tid, til en rettssal i Pinellas County i Florida.

Å vise seg naken var strengt forbudt, og tre eksotiske dansere sto tiltalt for å ha vist fram sine edlere deler til politispanere.

Denne aktuelle danseren bedyret sin uskyld, og hevdet at undertøyet hun brukte var for stort til å kunne avsløre noe som helst. Hun demonstrerte poenget ved å bøye seg fram med rumpa i været.

Dommeren David A. Demers lot seg rive med og frikjente danseren.

Så hva har denne stripperen med O.J. Simpson å gjøre, tenker du?

TILBAKE TIL NÅTID. Bildet fra rettssalen i Pinellas ble nylig publisert på forumet Reddit, hvor kommentarfeltet raskt utviklet seg til internettgull.

Inspirert av Johnnie Cochrans legendariske kommentar, presterer forumittene sine egne fantastiske kommentarer.

Her er de ti beste, stemt fram av brukerne:

If you can't see the clit, you must acquit!

A hint of the muff is not enough.

If you can't see vagene this court must reconvene.

If you see the vag, she's gonna see the badge!

If the cooch isn't visible, the charge is dismissible.

If you see balls, and no sign of flap; She's broken the rules, they've fell for a trap.

If you can’t see the hole, theres no need for parole.

If you can't see her clammer, you can't throw her in the slammer.

If you can't see her pisser, the court must dismiss 'er

No view of the taint, guilty she ain't.