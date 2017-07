Det verste Churchill gjorde under krigen

Natt til 3. juli 1940 bordet britiske styrker de franske skipene som hadde søkt tilflukt fra det tyske angrepet i Portsmouth. Blant annet det som da var verdens største ubåt, Surcouf, ble tatt.

Mesteparten av den franske marinen var stasjonert i havnen Mers-el-Kébir i Algerie. Dagen etter bordingen av de franske båtene i Portsmouth overleverer Storbritannia et ultimatum til Frankrike: Overgi marinen.

Frankrike nekter.

Rett før klokken 18.00 åpner britene ild mot de franske båtene. Operation Catapult, som britene kalte det, var i gang. Beskjeden den britiske viseadmiralen Sir James Sommerville hadde fått sier mye om den sure smaken britene hadde i munnen:

You are charged with one of the most disagreeable and difficult tasks that a British Admiral has ever been faced with, but we have complete confidence in you and rely on you to carry it out relentlessly.