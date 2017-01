Den gangen NASA sendte menn til månen med nakne damer

Verken kontrollsenteret eller de tre astronautene i Yankee Clipper vet at flere av instrumentpanelene er slått ut av et lynnedslag.

Conrad (om bord): Where are we going?

Bean (om bord): There's nothing - it's nothing ...

Conrad: Roger. We [garble] on that. [Long pause.]

Conrad (om bord): Roger. We had a whole bunch of buses drop out.

Conrad (om bord): Turn off the buses.

Gordon (om bord): I lost a whole bunch of stuff; I don't know ...

Gordon (om bord): What the hell was that?

TRUFFET AV LYNET: Apollo 12-raketten blir truffet av lynet to ganger under oppskytingen, noe som resulterer i at instrumentpanelene om bord svikter.

Styringssystemene er uberørte og raketten farer videre på riktig kurs, men NASA aner ikke hva som nettopp skjedde. Og om det trygt å fortsette oppdraget?

De må ta en beslutning raskt. Om få minutter vil mannskapet være i verdensrommet, muligens på et dødsdømt romskip.

I kontrollsenteret er det Gerald Carr som har ansvaret for kontakten med astronautene. I et halvt minutt sier han ingenting. Med ett ber han mannskapet om å "slå SCE over til reserve".

SCE står for "Signal Conditioning Electronics" og er et system som konverterer signal fra skipets sensorer til forståelig data. Den 24 år gamle teknikeren John Aaron hadde kjent igjen de merkelige målingene etter lynnedslagene fra instrumentene etter en test året før, og skjønte at det kunne ha noe med SCE å gjøre.

Og ganske riktig, instrumentene våknet til liv igjen. Oppdraget kunne fortsette.

Resten av ferden forløper uten de store begivenhetene, men vel nede på månen trodde operatørene i kontrollrommet på jorden knapt sine egne ører i det Conrad lander i støvet på det bleke himmellegemet.

Whoopie! Det der var kanskje et lite et for Neil, men det var et langt et for meg. Apollo 12-astronaut Pete Conrad i det han setter sin fot på månen i 1969

Tullet med landingen, vant hemmelig veddemål



Mens Neil Armstrong landet på månen med de lengendariske ordene "It's one small step for a man, one giant leap for man kind", velger Pete Conrad en annen stil.

Han hopper ned fra landingsfartøyet med et "Whoopie!" og deklamerer videre "Det der var kanskje et lite et for Neil, men det var et langt et for meg".

Kommentaren gir mening med tanke på at Conrad bare målte 1,67 på sokkelesten, et hode lavere enn Neil Amrstrong på 1,80. Men selv for en skøyer som Conrad var det likevel et underlig høytidelig tidspunkt å slå en spøk på.

MANNSKAPET PÅ APOLLO 12: Kommandør Charles "Pete" Conrad jr. (t.v.) sammen med pilotene Richard F. "Dick" Gordon jr. (midten) og Alan L. Bean. Apollo 12-ferden var den andre til månen, og Conrad og Bean ble historiens tredje og fjerde menneske på månen.

Først 30 år etter Apollo 12 kunne Washington Post fortelle historien bak:

Før oppdraget satt Pete Conrad og hans daværende kone Jane sammen med journalisten Oriana Fallaci og diskuterte den første landingen, spesielt de velvalgte ordene til Neil Armstrong.

Fallaci mente at de måtte ha vært skrevet ned i forkant av NASA, mens Conrad insisterte på at Neil kunne si akkurat hva han ville. For å bevise påstanden fant Conrad på "Whoopie"-kommentaren der og da, og veddet 500 dollar - en sum tilsvarende 30.000 kroner i dag - på at han ville si det da han selv landet på månen.

Ifølge Washington Post ble beløpet aldri krevd inn.

Se og hør Conrad vinne veddemålet på månen i videoen lenger ned i artikkelen.