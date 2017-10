De forsvant på havet og var savnet i fem måneder. Ett råd reddet livene deres

Og det skulle ikke ta mange dagene inn i seilasen, før marerittet startet.

Først fikk de to kvinnene problemer med masten, noe som gjorde det nærmeste umulig å manøvrere seilbåten. Dager senere møtte de på et voldsomt uvær som oversvømte seilbåtens motor. Dette førte igjen fikk båtens radio til å streike. Om det ikke var nok, sviktet også apparatet de brukte for å filtrere vann.

Seilbåten drev nå hvileløst rundt i Stillehavet. I 98 dager på rad sendte de ut nødsignal, men ingen andre båter var nære nok til å fange opp signalene om hjelp.

Haiangrep



Men om det å være forlatt på åpent hav med motor - og mastproblemer ikke var skummelt nok, var det også andre utfordringer. På et tidspunkt ble båten angrepet av hai. Som tatt ut av film, forteller Appel hvordan en gruppe tigerhaier angrep båten. Appel sier det virket som haiene hadde en plan om å velte seilbåten.

- Jeg har ikke en gang sett Stanley Cup-vinnere med en sånn presisjon som disse fem haiene hadde. Tre angrep båten fra den ene siden, mens de to andre angrep fra andre siden. De laget bølger og forsøkte å få seilbåten til å kantre, forteller Appel.

Neste morgen kom haiene tilbake. Denne gangen virket det som tigerhaiene forsøkte å slå hull på skroget.

- Jeg var sjokkert og falt til knærne for å be til høyere makter om at vi overleve. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv. Det var som et tordenvær. Det var et høyt smell og så ristet alt sammen, selv tennene mine. På det tidspunktet er det ingenting man kan gjøre, skriver People.

- Vi hadde utrolig flaks med at skroget vårt var sterkt nok og holdt seg tett, legger hun til.

Med haiangrep, motorhavari og problemer med masten, sier de to kvinnene at de var sikre på å dø på havet. Heldigvis var ikke alt fortapt. Under forberedelsene til turen hadde de fått et viktig råd fra erfarne sjøfolk. Dette rådet skulle vise seg å redde livene deres.

- Vi ble rådet å fylle båten til randen med proviant. Ikke en eneste centimeter kunne gå til spille. "Om du tror du trenger mat for en måned, fyll opp for seks måneder. Du vet aldri hva som kan skje ute på havet", sa de til oss. Det var et godt råd, for her er vi, forteller Apple lettet.

Takket være rådet, hadde de to damene pakket med proviant for ett år. Etter hvert fikk de også reparerte apparatet de brukte for å filtrere vann. "Et av de få lyspunktene på turen", forteller damene.