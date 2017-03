Castle Bravo: Forsker-tabbe førte til den enorme Bikini-eksplosjonen

Glemte én ting da de skulle sprenge atombombe i all hemmelighet.

UHELL: Castle Bravo ble ved et uhell den største atomprøvesprengningen USA noen gang gjennomførte.

Konseptet med hydrogenbomber var i 1954 på ingen måte ukjent, men problemet var at de første bombene som ble testet ut var enorme. De var enorme «brannbomber» bestående av store tanker med nedfrosset, flytende deuterium - en hydrogenisotop bedre kjent som tungt hydrogen.

Det amerikanske forsvaret og den amerikanske atomenergikommisjon hadde i all hemmelighet kommet tilbake til åstedet for tidligere atomprøvesprengninger rett etter 2. verdenskrig.

Den store katastrofen var derimot ikke selve smellet: Vindforholdene var også dårlig undersøkt. Den økte sprengkraften gjorde at radioaktivitet spredde seg over mye, mye større områder enn man hadde regnet med. Alt fra bebodde naboøyer som ikke var varslet om prøvesprengningen, til båter som observerte prøvesprengningen, ble overøst av radioaktivitet.

Resultatet var at bombens kraft økte fra 6 til 15 megatonn. 1000 ganger kraftigere enn Hirsoshima-bomben.

Problemet var at dette var vitenskap helt på grensen av hva man forsto. Og det de ikke hadde forstått, var at Li-7 D-legeringen ble spaltet under den kraftige eksplosjonen - og omdannet til blant annet hydrogen-isotopen Tritium som fungerte som en katalysator for fusjonsprosessen.

Bomben var antatt å ha en eksplosiv kraft på 6 megatonn (6 millioner tonn TNT). Til sammenligning var atombomben som ble sluppet over Hiroshima på 0,015 megatonn.

Det var bare førstnevnte legering som ifølge forskerne hadde noe med selve fusjonsprosessen å gjøre. Det var derimot så vanskelig å skille ut Li-7 D når en fremstilte Li-6 D , at det ble tatt med i bomben. Ifølge forskerne skulle det ikke utgjøre noen forskjell fra eller til.

Den første bomben i prosjektet hadde navnet Bravo. Den benyttet et fast drivstoff som besto av 40 prosent av en hydrogen-litium-legering kalt Li-6 D (lithium hydrid) - og 60 prosent Li-7 D .

Mannskapet på båtene ble beordret under dekk, og det var stående ordre om å skyte enhver som forsøkte å åpne et vindu. Radioaktiviteten måtte minimeres for enhver pris.

Fiskebåt rett ved



Amerikanerne hadde heller ikke fått med seg at en japansk fiskebåt, Daigo Fukuryu Maru med 23 mann ombord, hadde kommet seg innenfor sikkerhetssonen da bomben gikk av. De overlevde selve smellet, men strålingsskadene var betydelige - og det var her det eneste dødsfallet fant sted.

Dette ble av naturlige årsaker ikke direkte vel tatt imot i Japan - eller resten av verden.

Innbyggere på naboøyene Rongelap og Utirik ble evakuert grunnet radioaktivt nedfall. Tre år senere fikk de flytte tilbake, før de igjen ble jaget bort fra øyene som viste seg å fortsatt være helseskadelig.

Den radioaktive strålingen ble senere målt så langt unna som Nord-Amerika og Australia.

Enormt krater

Eksplosjonen utraderte deler av atollen den sto på. Selve krateret var rundt to kilometer bredt og 70 meter dypt. Soppskyen fortsatte å bre seg ut i åtte minutter etter at eksplosjonen ble utløst. Den nådde over 40 kilometer høyt og hadde en diameter på rundt 100 kilometer.

Krateret etter eksplosjonen kan man fortsatt se på satellittbilder fra området.