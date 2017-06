Borgerkrigen i Syria: - Far, bomber de oss?

Vi befinner oss på landsbygden utenfor den syriske byen Aleppo. Klokken har så vidt plassert midnatt når nattens mørke plutselig lyses opp av små glimt i det fjerne. Lysglimtene blir etterfulgt av lyden av bomber som faller bare kilometer unna.

Lyden av bomber blandes med barnegråt. Tårene tilhører den syv år gamle sønnen til Radwan, en mann som flyktet ut av Aleppo med familien da borgerkrigen brøt ut i 2011. Sammen med broren Marwan og hans familie, har de søkt tilflukt i byen Manbij.

- Far, slipper det flyet bomber? spør sønnen.

- Ja, det slipper bomber, er svaret fra Radwan.

Han ber sønnen ikke være redd. Selv er han rasende, skremt og frustrert.

- For å være ærlig, holder jeg på å eksplodere. Det er umulig å beskrive hva som skjer inne i meg. Men jeg må smile, slik at barna ikke blir redde, sier Radwan til kamerat.

Dette er bare én av mange hjerteskjærende scener i National Geographic-dokumentaren «Hell on Earth - Syrias Fall». Gjennom unike bilder og videoer filmet av sivile og journalister som er fanget i den blodige krigen, ser vi hvordan landet på få år gikk fra diktatur til en blodig krig.

Så langt skal krigen i Syria ha krevd over 500.000 menneskeliv og sendt flere millioner mennesker på flukt.

Filmen viser hvordan det i månedene etter krigen brøt ut herjet total lovløshet med flere titalls forskjellige militsgrupper som ble med og kjempe mot dikator Bashar al-Assads regime. Én av gruppene som vokste frem er den fryktede terrorgruppen IS. Dokumentaren undersøker hvordan terrororganisasjonen kunne vokse frem så raskt i kjølvannet av konflikten.

- En av problemene ved å la en borgerkrig vare for lenge er at flere og flere personer blir involvert. Det er litt som et barslagsmål. Før du vet ordet av det slåss hele baren, sier journalist Sebastian Junger i et klipp.

Det er Junger, som sammen med journalistkollega Nick Quested, står bak dokumentaren. De to prisbelønnede journalistene reiste over 39 ganger inn i krigsområdet og filmet over 1000 timer med opptak. Resultatet er blitt dokumentaren som forsøker å finne svar på hva som skjedde etter Bashar al-Assad erklærte krig mot sin egen befolkning.

Side3 har fått bilder fra dokumentaren som illustrer grusomhetene befolkningen har blitt utsatt for. Vi advarer mot sterke bilder.