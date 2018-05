Boeing Bird of Prey: Det topphemmelige flyet som suste over Area 51

Planleggingen av flyet startet i 1992. Det fløy for første gang 11. september 1996, men det var aldri meningen at flyet skulle settes i produksjon.

Hensikten med Bird of Prey - og grunnen til at flyet var topphemmelig - var å teste ny teknologi. Ifølge Boeing er flere titalls teknologier først testet i Bird of Prey industristandarder i dag.

Det er også en av grunnene til at Bird of Prey ble avduket av Boeing 18. oktober 2002. Teknologiene var ikke lenger hemmelige, og dermed var det heller ingen grunn til å holde selve flyet hemmelig.

Det var Phantom Works' nestsjef Alan Wiechman som ledet utviklingen av Bird of Prey. Hans ferdigheter som ingeniør har gitt ham ry som en av verdens ledende på sitt felt. Vi finner Wiechmans navn bak farkoster som Lockheed Have Blue, F-117 Nighthawk og Sea Shadow.

Da Boeing avduket flyet i 2002 mente Jim Albaugh, sjef for Boeing Integrated Defense Systems, at prosjektet hadde skrevet om regelboken for hvordan en designet og bygget et fly.

