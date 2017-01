Bøker laget av menneskehud? Du finner dem på biblioteket

Vi tar det én gang til fra begynnelsen: På biblioteket kan du lese mye rart, også bøker innbundet i menneskehud.

Dette er forhåpentligvis ikke hverdagskost for ditt lokale bibliotek. Eksempelet er i dette tilfellet hentet fra det rikholdige biblioteket på Harvard University.

For en del år tilbake la nysgjerrige boknerder merke til noen svært spesielle bøker i de endeløse bibliotekshyllene på det prestisjefylte universitetet.

De eldgamle bøkene var innbundet i et merkelig, gulaktig, mykt skinn …

Flere bok-interesserte spekulerte i hva slags skinn det kunne være, før noen tok bladet fra munnen og foreslo det unevnelige: Hud — fra mennesker.

Etter litt research ble det konstatert at de merkelig utseende bøkene antakelig faktisk var trukket i menneskeskinn, og i et av tilfellene ble huden faktisk hentet fra en mann som ble flådd levende.

Hvordan kunne bibliotekarene på Harvard være så sikre på dette? Vel, på den siste av totalt 794 sider i én av bøkene, står det skrevet med sirlig løkkeskrift og lilla(!) blekk:

«Denne boken er innbundet i restene av det som er igjen av min kjære venn Jonas Wright, som ble flådd levende av Wavumaene på den fjerde dagen i august 1632. Kong Mbesa ga meg boken, en av stakkars Jonas’ kjæreste eiendeler, sammen med deler av huden hans til å binde den inn med».

Denne teksten vakte såpass oppsikt at Harvard-universitetet selv tok grep og fikk boken behørig testet. Da kom det raskt frem at det hele antakelig var en spøk, ettersom bokens innbinding bestod av hud fra sau og gris.

Men Harvard ga seg ikke med dette. Når de først var i gang med å teste hva gamle bøker var laget av, kunne de like gjerne teste flere. Og etter kort tid dukket det faktisk opp en bok innbundet i ekte menneskehud.



Dette er jo egentlig old news, for perverst bokbinderi er ikke noe nytt. Denne kunstformen kalles antropodermisk bibliopegi og handler kort og godt om bøker innbundet i menneskehud, og det finnes mange eksentriske eksempler å ta av:

Forfatter Dale Carnegies bok «Lincoln the Unknown» fra 1932 er innbundet i huden fra en svart mann, og Marquis de Sades «Justine et Juliette» er innbundet i solbrun hud fra kvinnebryster …

Den merkeligste av alle er kanskje forfatter James Allens bok « The Highwayman: Narrative of the Life of James Allen alias George Walton».

Boken handler om forfatterens eget liv, og han sørget angivelig selv for å få sine memoarer innbundet i sitt eget skinn (vi antar dette skjedde etter hans død), og så fikk han boken levert som gave til en mann han en gang hadde forsøkt å rane, men som han egentlig beundret.

De skinninnbundne bøkene er fylt med ellers vakre ting, som romerske dikt, biografier, stjerneobservasjoner og andre historier.

Mer om antropodermisk bibliopegi kan du les her, eller følge bloggen Anthropodermicbooks.org som har en vitenskapelig tilnærming til denne (litt smale) kunstformen, og som oppdaterer omverdenen med nyheter fra de menneskehud-innbundne bøkers verden.

Siste oppdatering er fra i høst, der forfatterne bak bloggen har lokalisert 18 bekreftede antropodermiske bøker, 12 bekreftet som ikke-menneskelig, og 30 bøker er fremdeles i testprosessen.

Ses på biblioteket!

(Kilder: Roadtrippers.com )



