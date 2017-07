Arkeologer har funnet skjelettene til 5000 år gamle «kjemper»

Denne uken gjorde forskere et høyst uvanlig funn i Kina, rapporter kinesiske Xinhua News.

På en 5000 år gammel gravplass har nemlig arkeologer kunnet børste støv av komplette skjeletter tilhørende mennesker som var sjokkerende høye og sterke.

Menneskene som ble funnet i de 205 gravene var mellom 182 og 190 cm høye. Og selv om vi høye skandinaver bare bare snøfter over disse centimeterne i dag, var det ekstremt høyt på denne tiden, 3000 år før Kristus.

Ifølge forskerne må de ha raget høyt over alle andre mennesker på jorda, og rett og slett vært som kjemper/Gygrider å regne.

«Kjempene» ble funnet i Shandong-provinsen øst i Kina, et område hvor lokalbefolkningen fremdeles kan «skryte» av å i gjennomsnitt være 2,5 centimeter høyere enn resten av kineserne.

Men hvorfor var de så innmari mye høyere enn alle andre?

Forskerne er ikke sikre, men antar at både gener og et rikt kosthold kan ha hatt betydning for at akkurat dette urfolket vokste til å bli så unormalt høye. De skal ha spist rikelig med matkorn og grisekjøtt, en «luksusdiett» få andre mennesker på jorda kunne unne seg på denne tiden.

Til sammenligning hadde for eksempel det sentralamerikanske Mayan-folket mye mindre mat, i tillegg til å stort sett måtte livnære seg på mais. De var også det korteste folkeslaget i verden på denne tiden: En gjennomsnittlig Maya-mann ruvet rundt 150 cm over bakken, mens vanlige Maya-damer var rundt 140 cm høye.

Mye tyder på at de kinesiske kjempene ikke bare var høye, men også hadde høy status, skal vi tro forskerne. De har nemlig blitt gravlagt med en rekke verdifulle gjenstander, som blant annet malte keramikkpotter.

Men høyde som et fordelaktig genetisk trekk kan ha oppstått lenge før disse kineserne gaflet i seg grisekjøtt.

En ny studie fra Universitet i Masaryk hevder at høyde-genene oppsto allerede blant en gruppe jegere og sankere i Sør-Italia for så mye som 10.000 til 50.000 år siden. De høyeste av disse tidlige europeerne– som var rundt 155 til 160 cm høye – var også mammut-jegere, noe forskerne tror kan ha hatt noe å gjøre med høyden deres.

Hvorfor noen folkegrupper er kortere eller høyere enn andre forblir likevel en unøyaktig vitenskap, og det er vanskelig å finne en klar årsaksrekke. Det eneste som er sikkert er at vi mennesker aldri har vært høyere enn det vi er i dag.

Spørsmålet er om denne utviklingen fortsetter, vil vi bli enda høyere i fremtiden?

