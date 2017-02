Anmeldelse av Melodi Grand Prix-låtene 2017

Nytt for de som er gamle nok til å huske det er at alle låtene blir utgitt før de vises på TV.

Melodi Grand Prix er et like sikkert vårtegn som flått-alarm i Dagbladet.

Vi har utnyttet dette til litt selvplaging ved å høre gjennom låtene. Ikke bare en, to eller tre ganger - men virkelig latt oss få låtene inn med både sjel og soul. Uten at vi egentlig tenkte over at det var nøyaktig det samme.

Ammunition - Wrecking Crew

Ammunition er en rockegruppe som ble startet i 2013. Gruppa har Åge Sten Nilsen (WigWam) som vokalist og tidligere bassist i TNT - Victor Cito Borge som deltager, i tillegg til svenske Erik Mårtensson (som er låtskriver og produsent). I 2014 kom gruppa med albumet Shanghaied.

Denne låta er en overlevning av det som ofte ble omtalt som hardrock på åttitallet, men muligens kun burde kalles melodisk rock. Det er like tannløst som heismusikk og like enkelt for ørene. Dette er hardrocken bestemor kan tappe foten til. For artikkelforfatteren så har omtale av Åge Sten Nilsen tidligere endt i både det ene og det andre etter denne anmeldelsen.

Nå skal det sies at dette er mange hakk over hva som ble levert den gangen, men det er heller ikke snakk om en låt som sitter godt nok i ørene. Refrenget er fint, men ikke fengende nok og selv om Europe nok ønsker mye av låtene sine tilbake så er formelen for framtredende: Plystring, korsang og enkelt refreng som rimer med enkel trommebruk og ikke alt for mye gitar.

Problemet er at i den produserte utgaven som nå finnes for strømming blir det for tannløst, noe som kanskje kan reddes av heftig live framføring. Akkurat nå føles det litt som en halvveis parodi på Kiss på sitt dårligste.

Terningkast: 3

Amina Sewali - Mesterverk

Det bør gis bonuspoeng for å kalle låten man stiller opp i MGP med for mesterverk. Amani har laget låten selv, og skuespilleren har gitt ut et album tidligere (i 2011).

Denne låten er en av den typen du føler det går tolv av på et halvt dusin. En enkel beat med et fint nok refreng, en grei tekst og litt for lite som holder deg i låten.

Det er fint og greit, men ikke veldig mye mer. Helt fin nok popmelodi du dessverre har glemt like fort du har hørt den.

Terningkast: 2

Elin & The Woods - First Step in Faith

Vi fra Norge har sendt samisk et par ganger med hell og uhell i MGP-sammenheng. Denne låten er laget og framført av sangeren Elin Kåven sammen med produsenten Robin Lynch (som har jobbet med artister som Pink og Cher).

Selv kaller de musikken for electrojoik, og det er i hvert fall helt klart at det er noe helt annet. Fengende, fengslende og funky kult.

En låt helt utenom det vanlige som sitter som en fløyelsmyk karamell i munnviken, og noe veldig annerledes. Om det har sjans i MGP? Hvem vet, men det er vel verdt å høre på!

Terningkast: 5

Ella - Mama's Boy



Elin Kristiansens låt er skrevet at Per Kristian Ottestad og Ida Maria. En kul poplåt som trenger litt ekstre oomph om den skal komme helt fram på scenen. I kun lydformat blir den litt bare kul, som selvfølgelig er bra nok.

Det kan muligens være slik at refrenget ikke er fengende nok, og at Ella - Elin - trenger litt flaks å komme gjennom godt nok med en stemme som er god uten å være alt for spesiell.

Uansett, en veldig tøff låt som vi godt kan sende som bidrag.

Terningkast: 4

In Fusion - Nothing Ever Knocked Us Over

Denne trioen ser ut som det tøffeste du kan komme over på bildene, men i låtform er det kanskje noe av det tammeste du har hørt. En låt som virker som den er fullstendig blottet for kraft.

At Miriam har vært rockevokalist er vanskelig å fatte, men det er ingenting feil med vokalprestasjonene. Det er mer at låten skrevet av fem personer(!) er så tannløs at den føles mer som hvit saus spedd ut med vann enn noe annet.

De ser kule ut, men er det nok får bare tiden vise. Inntil videre lar vi være å si noe mer enn at dette er den typen musikk vi gjerne skulle se at det var mindre av på Spotify. I tilfelle vi skulle komme til å klikke på feil låt...

Terningkast: 2

Jenny Augusta - I Go Where You Go

Norske Talenter-Jenny har en av de stemmene du husker godt. Hun har skrevet denne låten selv, og det er en slags feelgood countrylåt i mangel av annen beskrivelse.

Like søt som sjokolade på sitt beste, og ganske morsom som et slags mykt teppeunderlag for hjernen. Dette krever ikke mye mer enn at du lar ørene flyte med på en ganske så morsom måte å levere pop på.

Med en god framføring på scenen kan dette bli veldig gøy.

Terningkast: 4

Jowst - Grab the Moment

Denne låten er visstnok skrevet sammen med en lukket Facebook-gruppe, og på mange måter kan det også virke som en komité har prøvd å komme fram til en perfekt MGP-låt.

Som komiteer flest har det ikke blitt et resultat helt der oppe. Det er mulig du husker Aleksander Walmann fra The Voice i 2012, og hans stemme er fin nok i en låt som skulle hatt litt mer baller - rett og slett.

Kjempegrei pop. På godt og vondt.

Terningkast: 3

Rune Rudberg - Run Run Away

Du vet når låten passer godt til hva du får lyst til å gjøre etter å ha hørt den så kan du score billige tabloide poeng...

... men så er det liksom helt greit dette her. Det er ingen klassiker i countrypopens historie, men det er en veldig fin countrypoplåt.

Stemmen til Rudberg fungerer også fint, og selve låten er såpass god at du tenker litt at dette kunne vært veien hele tiden. Sjokkerende god låt fra Rune Rudberg er kanskje enda bedre tabloid inngang, for det er faktisk sannheten.

Terningkast: 5

Ulrikke - Places

Ulrikke har deltatt i Idol, The Voice, Beat for Beat... Låten er skrevet sammen med felles Idol-deltager Tony Alexander Skjevik.

Hvis en låt skulle kalles tatt rett ut fra formen til MGP så er det denne. Dette er gjennomført MGP på sitt beste og verste, og mest forutsigbare. En låt du liker godt nok med en gang du hører den, men kanskje har glemt like fort.

Terningkast: 3

Kristian Valen - You And I

You told me be strong...

Never look back, move on...

Never stop, even though you feel like giving up...

Du har hørt denne låten før. Det garanterer vi. Denne powerballaden er spilt inn hundrevis av ganger. Hjerteskjærende kjærlighetssorg hvor alt virker håpløst, men man kan klare det.

Vi vet at Kristian kan synge. Hans etterligninger har bevist det. Du kan ikke parodiere Morten Harket med hell uten å ha stemme.

Det viser han også her.

Låten er en powerballade på dop. Alle elementer er her, og du forventer tente lightere blant publikum. Fryktelig mye følelse.

Det er omtrent som du ikke vet om du skal gråte. Eller le. For der er denne typen ballades store problem. Patoset blir så sterkt, følelsene så dype at du ikke helt vet om det er dikt fra en fjortenårings dagbok eller en voksen mann som faktisk prøver å blottlegge seg.

Som låt bygger den seg fint opp til et refreng... som aldri helt kommer. Litt som bare forspill uten samleie blir dette en låt som er koselig... og veldig kjedelig.

Terningkast: 2