Adolf Hitlers livvakt avslører hva som skjedde de siste dagene i Førerbunkeren

SISTE DAGER: Adolf Hitler er en av historiens mest forhatte menn. Hans livvakt og nære medarbeider Rochus Misch skrev senere en bok om hans liv i Hitlers tjeneste. Denne boken blir nå i nytt opplag i Storbritannia og gir et fascinerende innblikk i Hitlers liv. Her undersøker amerikanske etterforskere sofaen Adolf Hitler og Eva Braun endte sine liv på.

(Bulls) SISTE DAGER: Adolf Hitler er en av historiens mest forhatte menn. Hans livvakt og nære medarbeider Rochus Misch skrev senere en bok om hans liv i Hitlers tjeneste. Denne boken blir nå i nytt opplag i Storbritannia og gir et fascinerende innblikk i Hitlers liv. Her undersøker amerikanske etterforskere sofaen Adolf Hitler og Eva Braun endte sine liv på.

Berlin, april, 1945: Samtidig som Den røde armé hamrer på Berlins dør og de allierte har tatt kontroll over store deler av vestlige Europa, har Adolf Hitler og hans nærmeste søkt tilflukt i Førerbunkeren i den tyske hovedstaden.

Innen april er omme, innser Hitler og hans medhjelpere at krigen er tapt. Føreren ser ingen annen utvei enn å ta sitt eget liv. 30. april plasserer Hitler pistolmunningen mot tinningen og trekker av avtrekkeren.

Les også: Her lå Adolf Hitlers hemmelige naziparadis

Én av de aller siste til å se den tyske diktatoren, var hans livvakt, telefonoperatør og kurer Roschus Misch. Misch var den siste overlevende av Hitlers følge ned i bunkeren, men døde selv i 2013 96 år gammel.

PÅ INNSIDEN: Rochus Misch arbeidet som Adolf Hitlers kurer, telefonoperatør og livvakt. Han skrev senere en bok om sitt forhold til den tyske diktatoren.

Den tidligere livvakten ga ut i sin tid en bok om tiden sammen med føreren, "Hitler's Last Witness: The Memoirs of Hitler's Bodyguard". Denne boken ble første gang utgitt på engelsk i 2014, men kommer nå i nytt opplag i mai, skriver The Independent.

Les også: Verdens mest ettersøkte nazister

På innsiden



I boken forteller Misch om livet på innsiden av Hitlers innerste sirkel, men også hva som skjedde de siste dagene av diktatorens siste dager i førerbunkeren. Blant annet hvordan Hitler "løsrev" alle tyske soldater fra deres ed om å være lojale mot føreren etter sin død eller hvordan diktatoren ville at hans lik skulle kremeres. På denne måten kunne ikke hans lik bli latterliggjort og misbrukt på samme måte som Italias diktator Benitos Mussolinis lik ble etter hans død, skriver The Independent.

Les også: Slik var Adolf Hitler privat

Misch var også vitne til Hitlers reaksjon da han mottok beskjeden om at tyske styrker ikke lenger klarte å forhindre Berlin i å falle i sovjetiske hender.

- Kort tid etter beskjed ble mottatt overhørte Misch Hitler snakket lavmælt til Nazi-partiets Martin Bormann og andre til stede. Han (Misch red. anm.) så Hitler forsvinne inn på kontoret. Eva (Braun), nå fru Hitler, fulgte etter han, forteller bokens engelske redaktør Martin Mace til The Independent.

Les også: Ville du ha reist tilbake i tid for å drepe dette guttebarnet?

LIVVAKT: Rochus Misch var en av dem som jobbet tettest med Adolf Hitler i fem år. Misch var med i Førerbunkeren og var en av de siste som så Hitler i live.

- Otto Günsche, Førerens SS-adjutant, lukket så døren bak paret. Günsche ga beskjed om at sjefen ikke måtte forstyrres. Hitler tok så Günsche i hånden og sa at alle soldater var nå løsrevet fra deres ed om lojalitet til føreren, beskriver Mace.

I boken forteller Misch hvordan han oppdaget Hitlers lik.

- Alle i bunkeren ventet stille og det var en nervøs stemning. Plutselig kunne man høre noe bråk. Døren til kontoret ble åpnet og Misch kikket inn.

Les også: Jakten på Adol Eichmann - Hitlers effektive massemorder

Misch beskriver så hva han så.

"Blikket mitt falt først på Eva. Hun satt med beina trukket til seg og hodet på skakke i retning Hitler. Skoene hennes var plassert under sofaen. I nærheten av henne... var Hitler død. Øynene hans var åpne og stirrende. Hodet hans hadde tippet forover" forteller den nå avdøde livvakten.

Misch forklarer også hvordan han overhørte Eva Braun og Magada Goebbels sverge på å dø ved sine ektemenn.

Fem år ved Hitlers side



Den tidligere livvakten arbeidet for Hitler fra 1940 til 1945. Han ble tatt til fange av sovjetiske styrker 2. mai 1945 og satt i fangenskap i åtte år. Misch beskrev diktatoren som en "fantastisk sjef" og "ingen bølle", skriver den engelske avisen.

Adolf Hitler.

Les også: Diktatorenes absurde sexliv

Misch har tidligere delt sin historie i en rekke dokumentarfilmer om Adolf Hitler.

Senior-redaktør ved forlaget som utgir boken, John Grehan, sier til Independent at dette er en viktig bok som gir et ærlig og fascinerende innblikk i livet til Hitler.

- Vi utgir denne boken fordi dette var noen som stod Hitler nær under et kritisk punkt i krigen. Med tanke på at han (Misch red. anm.) hadde en lav rang, har han ingen personlige motiver i sin fortelling og ingen hensikt med å dekke over egne synder.