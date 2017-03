- Dette er IKEAs «beste produkt» gjennom tidene

Marcus Engman er sjefsdesigner hos IKEA. Han har jobbet for selskapet siden 1983. Nå har han avslørt hvilket IKEA-produkt han mener er historiens beste.

Det er ikke få hjem over verden som er i besittelse av et IKEA-produkt. Fra batterier til senger, møbelgigant tilbyr sine kunde det aller meste til innenfor hjemmets fire vegger.

Nå har sjefsdesigner Marcus Engman i et intervju med Business Insider avslørt hvilket produkt han er mener er IKEAs beste siden starten i 1943. Ifølge Engman er det 2-seters sofaen "Klippan" som vinner.

Sofaen har vært å finne i butikkene siden 1979 og koster rundt 1900 norske kroner.

Sjefsdesigneren er dog kanskje en smule inhabil, da det var hans far, Lars Engman, som designet den første utgaven av sofaen på 1970-tallet.

Ideen til sofaen skal pappa Engman ha fått etter hans datter ødela to dyre, italienske skinnsofaer. Han så et behov for en billigere og mer barnevennlig sofa.

- Jeg husker han tok med sofaen hjem slik at min søster og jeg kunne teste den. Jeg har mange gode minner med den sofaen og jeg er glad for å se at den har overlevd etter så mange år, sier han til Business Insider.

Interessekonflikter til tross, Engman har selv lang fartstid i selskapet. Han startet sin karriere i IKEA som 16-åring og har arbeidet der siden 1983.

Sofaen er fortsatt tilgjengelig og koster snaut 1900 norske kroner. Designeren tror hemmeligheten til at sofaen har overlevd siden lanseringen over tre tiår, er allsidigheten til produktet. Den er lett, kommer enkelt inn de aller fleste inngangsdører og kjøperen kan enkelt velge trekk som gjør at den passer deres smak.

- Du kan skifte farge på den og ha den i lang, lang tid, avslutter Engman.

Ifølge Wikipedia skal det ha blitt solgt mer enn 1,5 millioner enheter siden 1998.