Her tar marinesoldaten farvel med sin «bror» Cena (10) som flere ganger reddet livet hans

Venner, familie og marineveteraner var samlet en grå onsdag ettermiddag for å ta farvel med labradoren Cena (10).

Han ble båret ombord et pensjonert marinefartøy i Muskegon, USA. Der, med hans beste venn, Jeff DeYoung ved sin side fikk han slippe å kjempe mer mot den ekstremt aggressive kreften han fikk påvist tidligere på sommeren.

Les også: Hvorfor er hunder så snille og vennlige mot oss? Svaret ligger i genene, mener forskere

Det skriver Washington Post.

TAKK FOR ALT: De fremmøtte sier farvel til 10 år gamle Cena onsdag. Labradoren var diagnostisert med en aggressiv form for kreft, og det ble en rørede avskjed for veteranen.

Den hjerteskjærende avskjeden viser tydelig det båndet som oppstår mellom hund og eier som har kjempet i krig sammen.

Cena var servicehund, og i tillegg trent for til å finne veibomber, og andre eksplosiver. Krigshunder som han er vitale for det amerikanske militæret da de utfører oppdrag et menneske rett og slett ikke kan være i stand til.

Jeff og Cena var blant annet sammen hver dag på et oppdrag i Afghanistan, hvor de flere ganger var under kraftig skyts fra Taliban. Labradoren holdt Jeff varm hver natt de delte i den kalde ørkenen, og var der for han da soldaten mistet syv venner i løpet av en tre ukers periode.

I en uttalelse fra 2015 fortalte Jeff hvordan Cena reddet han da han slet med PTSD, ble skilt fra kona, ble hjemløs og slet med å finne arbeid. Cena ga han en mening med livet, har han forklart.

Les også: Her redder politiet hunden fra en brennhet bil

DeYoung ville ikke kommentere avskjeden til Washingthon Post onsdag, men på Facebook la han inn et innlegg tirsdag hvor han fortalte om deres siste dag sammen.

KNUST: Marinesoldaten Jeff DeYoung bærer her kisten med labradoren Cena etter at han ble avlivet onsdag. Det var en sorgtung veteran som tok sitt siste farvel.

« Dette er vår siste kveld sammen. Ord kan ikke forklare hvordan jeg føler meg nå. Mest av alt vil jeg løpe vekk og gjemme meg så jeg slipper å tenke på det som skal skje i morgen. Men jeg må være sterk og sette deg fri. Du har gitt mitt liv så mye glede og styrke, og på grunn av deg har jeg hatt en familie. God natt min venn, farvel min bror. »