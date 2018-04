Her går det galt for karatemesteren på talent-TV

De siste årene har listen med talentshow på TV blitt lang. Du har «Idol», «Norske (eventuelt, putt inn andre land) talenter» og «X Factor», bare for for å nevne noen.

Dansing, synging og trylletriks er bare noen av godbitene verden har fått servert opp gjennom årene til fredagstacoen. Takket være internett har det seg også slik at noen av de fantastiske auditionen ikke bare har blitt vist på lokal TV, men til hele verden. Før man vet ordet av det, er man internettkjendis.

En god kandidat til sistnevnte kategori er den srilankiske karatemesteren (?) Sudarshana Deshapriya (32). Deshapriya forsøkte seg nylig i talentkonkurransen «Sri Lanka's got talent», der han skulle utføre det klassiske karate-trikset med å knuse steinplater med diverse kroppsdeler.

Uheldigvis for Deshapriya gikk ikke fremføringen helt knirkefritt. Det hele startet ok, med karatemannen i sitt ess der han knuste steinplater med hendene. Problemet dukket opp da han på et tidspunkt skulle knuse en plate med hodet. For i det 32-åringen sitter i spagaten på spiker og slår platene mot hodet, faller han bakover.

Utrolig nok reiser Deshapriya seg og forsøker å fullføre showet - men til slutt blir stoppet av dommerne.

Du tror oss kanskje ikke, men faktisk blir karate-utøveren sendt videre av dommerne til neste runde. Snakk om talent.

Se klippet selv under:

