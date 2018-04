Her får kjendiskokk Gordon Ramsay smake sin egen medisin

Kjendiskokk, profesjonell sinnamann og programleder, Gordon Ramsay, er kjent for å gi sin klare mening når det kommer til mat.

I realityseriene som «Hell's Kitchen» og «Ramsay rydder opp» har vi sett den 51 år gamle briten hudflette den ene aspirerende kokken etter den andre.

De siste årene har Ramsay også gitt sin ærlige tilbakemelding på den gjengse person i gatas kokkelering. Stjernekokken har latt følgere på Twitter sende ham bilder av maten de lager, før han gir sin ærlige mening om retten. Det har som oftest resultert i hysteriske tilbakemeldinger fra Ramsay.

Nå har internett endelig fått tatt en liten hevn over kjendiskokken.

Det sirkulerer et klipp fra Ramsays matserie «The F word». I serien besøker 51-åringen forskjellige restauranter i Storbritannia og forsøker å gjenskape noen av deres mest populære retter.

På (den nå nedlagte) thairestauranten Blue Elephant i London går det galt. Ramsay skal lage sin egen versjon av den thailandske nasjonalretten pad thai. Det faller mildt sagt ikke i smak hos thaikokken Chang.

Han er ikke videre imponert over hva Ramsay har kokt opp:

«Dette er ikke i nærheten av å være pad thai. Pad thai må være sur-søt og salt», forteller Chang.

Ramsay forsøker å redde seg inn: «Jeg synes ikke den smaker så ille. Den er ikke perfekt...».

«For deg, ja. Men ikke for meg» avbryter Chang.

Ouch.

Se hele klippet fra Youtube:

På Twitter og andre sosiale medier, har internett (selvfølgelig) storkost seg med det nesten ti år gamle klippet.

I skrivende stund har det blitt sett nærmere fire millioner ganger og har flere titusen av retweets.

På Youtube har det blitt sett nesten seks millioner ganger.

Men ingen skal ta fra Ramsay at han (generelt) vet hva han driver med. Briten har selv jobbet for og driver i dag noen av verdens beste restauranter. For en stund tilbake satte kokken også endelig strek over diskusjonen om det er «lov» å ha ananas på pizza eller ikke. Svaret er selvfølgelig «nei».