Her er verdens dyreste hotell

Hotellet The 13 i Macao i Kina skal etter planen åpne dørene i slutten av juli. Hotellet vil ha 200 villaer (vi snakker ikke hotellrom her). Hvert av rommene har kostet 7 millioner dollar å innrede. Det tilsvarer cirka 60 millioner kroner. Selve hotellet koster totalt 12 milliarder kroner å bygge. Det skal være historiens høyeste byggekostnaden for et hotell.

Hvor mye det vil koste å leie et rom i denne herligheten er foreløpig ikke oppført på hotellets hjemmeside.