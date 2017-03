Her er premieredatoen for sesong 7 av Game of Thrones

Offentliggjøringen av premieredatoen skar seg for HBO.

AVSLØRT: Premieredatoen til syvende sesong av Game of Thrones ble avslørt på Facebook torsdag.

HBO varslet torsdag at de ville kunngjøre premieredatoen for sesong 7 av suksesserien Game of Thrones i en live-video på tv-seriens egen Facebook-side.

Og da live-videoen startet opp presis klokken 20 norsk tid, samlet fans over hele verden seg foran skjermene for å få premieredatoen avslørt.

Premierestunt feilet

«Skriv inn 'ILD' i kommentarfeltet for å avsløre #GoTS7 premieredato», ble Facebook-brukerne oppfordret til, og det var nok av kommentarer som gjorde akkurat det. Og gjennom over ti lange minutter ble fansen pint med synet av en isblokk som langsomt ble smeltet av en flamme.

Problemet var bare at videoen ble kuttet før noen som helst dato ble avslørt.

Noen minutter senere kom Game of Thrones' offisielle Facebook-sider med en beskjed om at de «snart var tilbake og klar for mer», til fansens store forargelse.

Flere ba i Facebook-kommentarer om å få datoen servert uten noe mer tull.

«Smelter isen før tv-serien starter?»

Til slutt ble en ny live-video lagt ut, og på nytt benket fansen seg i spenning foran videoen av isen som smeltet.

AVSLØRT TIL SLUTT: 16. juli er premieredatoen for sesong 7 av Game of Thrones.

Men også denne gangen gikk det galt. Etter drøyt 13 minutter ble sendingen kuttet, fortsatt uten noen premieredato avslørt.

«Kommer isen til å smelte før den faktiske premieredatoen?» spurte et vittig hode på Facebook.

16. juli

Enkelte i tv-seriens pr-avdeling svettet nok litt ekstra da videoen ble satt i gang for tredje gang. Men denne gangen gikk det bra:

16. juli 2017 slippes sesong 7 av den umåtelig populære tv-serien.

Sesong 6 av Game of Thrones hadde i snitt over sju millioner seere i USA, noe som var en liten økning fra sesongen før. Seertallene har vokst jevnt og trutt siden starten, da serien hadde drøye to millioner seere i snitt gjennom den første sesongen.

I Norge kan du se tv-serien på HBOs strømmetjeneste og C More.

