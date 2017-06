Her er Googles nye London-kontor - pris: 12 milliarder

Google avslører sine gigantiske planer for det nye hovedkvarteret i London.

Google/King’s Cross Central General Partner Ltd

Arbeidet med å bygge Googles nye hovedkvarter ved King's Cross station i London skal etter planen starte i 2018. Kontorlokalene skal gi plass til opp til 7500 ansatte fordelt på tre bygninger.

Hovedbygningen skal bli 300 meter lang, og blir kaldt en «groundskraper» (bakkeskraper), fordi den bare 11 etasjer høy bygningen er like lang som skyskrapere er høye. Google vil også bygge to mindre bygninger ved King's Cross, for å ha plass til det første nye hovedkontoret utenfor USA.

Bakkeskraperen vil bli kledd med en park over hele taket. I tillegg til kontorlokaler for 4500 ansatte, skal lokalene også romme løpebane, små soverom for ansatte, gymsal, fullskala svømmebasseng (50 meter langt), og mange andre pauserom som skal få ansatte til å senke skuldrene og leve sunt mellom arbeidsøktene.

Byggesøknaden ble levert til Camdens bydelsadministrasjon denne uken. Bildene du ser i denne saken, er hentet fra dokumentene levert inn med byggesøknaden.