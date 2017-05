Helena Christensen kaster alle klærne på Instagram

Et innlegg delt av Helena (@helenachristensen) tirsdag 09. Mai. 2017 PDT

Helena Christensen nærmer seg 50 år, men det er ikke tvil om den danske supermodellen holder seg godt.

Eventyret startet i 1988 da Christensen ble kåret til Miss Danmark, og siden representerte hjemlandet i den internasjonale konkurransen Miss Universe.

Men det var kanskje den famøse musikkvideoen til Chris Isaaks "Wicked Game" som virkelig satt fart på karrieren.

Helena Christensen er smakfull toppløs i det meste av videoen, og den regnes fremdeles for en av de mest sexy som er laget.

Nå få Helena Christensen igjen oppmerksomhet for å være naken. Blant en serie tilbakeblikk på modellkarrieren, har Christensen publisert et bilde på Instagram uten en tråd på kroppen.

🐙 @inezandvinoodh Et innlegg delt av Helena (@helenachristensen) fredag 12. Mai. 2017 PDT

Bildet faller i smak blant modellens om lag 140.000 følgere.

"Du ser fantastisk ut. Det er en gave fra moder natur", skriver en bruker.

En annen følger på med "Du har kropp som en gudinne".

Bildet er naturligvis ikke den eneste gangen Helena Christensen har stilt opp naken. Her på forsiden av magasinet Citizen K i 2009:

Her er noen flere tilbakeblikk på karrieren:

Freckles, apple cheeks and straw hat, good old days. Et innlegg delt av Helena (@helenachristensen) lørdag 13. Mai. 2017 PDT

🕺🏽 Et innlegg delt av Helena (@helenachristensen) fredag 12. Mai. 2017 PDT

Christensen jobber fremdeles som modell. Her på oppdrag for et reiseselskap i 2016: