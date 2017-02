Harry Potter-stjerne Scarlett Byrne kaster klærne for Playboy

Etter en periode med mer påkledte kvinner, annonserte Playboy i begynnelsen av februar at det er "normalt å være naken" og at de heretter vil gå tilbake til magasinets røtter.

- Jeg er den første til å innrømme at måten magasinet fremstilte nakenhet var utdatert, men å fjerne det helt var en tabbe. Nakenhet var aldri problemet, fordi nakenhet ikke er et problem. I dag tar vi vår identitet tilbake og gjenoppdager hvem vi er, skrev Cooper Hefner på sin Twitter-konto tidligere denne uken.

Les også: Playboy henter nakne kvinner tilbake

Det er modellen Elizabeth Elam som blir den første kvinnen ut i "nye" Playboy, men trylleformelen Specialis Revelio har avdekket en annen nyhet skjult mellom sidene i magasinet.

Skuespiller Scarlett Byrne (26), best kjent som Harry Potters Smygard-klassekamerat Pansy Parkinson fra de tre siste filmene i serien, er også med på laget.

Via Instagram gir Byrne en sniktitt på bildeserien fra utgivelsen.

- Jeg er veldig stolt over å få være med i mars/april-utgivelsen av Playboy. Jeg har skrevet et lite essay til bildeserien, med tittelen "The Feminist Mystique", skriver skuespilleren under bildet.

Videre takker hun Playboy og sin ektemann - ingen ringere enn Cooper Hefner selv - for mulighet til å være med i utgivelsen.

FRA SMYGARD TIL PLAYBOY MANSION: Cooper Hefner og Scarlett Byrne har vært kjærester i en årrekke, og forlovet seg i 2015. De er i dag gift.