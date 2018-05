Hank von Helvete var så overvektig at legen ga klar beskjed: - Slank deg eller dø!

Tidligere Turboneger-frontmann, Side3-blogger, skuespiller og forfatter Hans-Erik Dyvik Husby (45) har de siste månedene gått igjennom et imponerende vekttap. Så langt har artisten slanket vekk 55 kilo på seks måneder.

Det store vekttapet skyldes en streng beskjed fra legen: Slank deg eller dø. Det forteller artisten i den siste utgaven av Se og Hør.

Etter mange år som skuespiller og artist i Sverige, flyttet Husby tilbake til Norge. Selv om karrieren gikk bra, stod det ikke godt til i privatlivet. 45-åringen ble skilt og var plutselig alene. Den nye tilværelsen, kombinert med mange dager på reisefot, førte til et usunt kosthold bestående av mye hurtigmat.

- Min nye livssituasjon var nok hovedårsaken til det usunne livet jeg utsatte meg for. Ekteskapet hadde gått til helvete, dessuten var jeg rastløs og fant meg ikke til rette da jeg flyttet tilbake til Norge etter flere år i Sverige med prestisjetunge oppdrag for film og på scene, forklarer Side3-bloggeren.