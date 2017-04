Gratulerer, Gitte Lill Paulsen og Aksel Lund Svindal!

Både NTB og VG siterer i dag ukebladet Se og Hør, og skriver at 30 år gamle Gitte Lill Paulsen er alpinstjernen Aksel Lund Svindals (34) kjæreste.

På sin Instagram-konto la Paulsen 2. mars ut et bilde av seg selv og Aksel Lund Svindal sammen med flere andre på et treningssenter.

Som ukebladet skriver viser også bilder de to har lagt ut på Instagram at begge befant seg i Aspen i midten av mars, da verdenscupen i alpin ble arrangert i den amerikanske byen.

Begge har også lagt ut bilder fra Madrid, hvor Paulsen skal ha vært i forbindelse med et modelloppdrag.

Ifølge VG skal to skal ha vært et par en stund. Avisen skriver at de har fått bekreftet forholdet, uten at Svindal ønsker å kommentere privatlivet.

Gitte Lill Paulsen er signert ved det presisjefulle modellbyrået Ford Models, og har base i New York. Hun har vært i deres modellstall siden 2009, og har siden det gått visninger under moteuka i Milano, blitt frontet i Cosmopolitan, Glamour Magazine, Elle og Vogue Italia, for å nevne noen.

I 2010 deklamerte ukebladet KK at Gitte Lill var "Norges nye supermodell", og i 2013 skrev vår søsterside Side2 om at Gitte Lill Paulsen ganske riktig gjorde stor suksess i utlandet, til tross for at hun trodde hun var for stor til å bli modell.

- Jeg visste at jeg ikke var en typisk modellstørrelse, og tenkte vel aldri på å bli på modell. Derfor var jeg heller ikke overlykkelig, sånn «Åh, nå blir det mye jobb». Jeg trodde ikke at det var så mye å gjøre for sånne som meg, sa hun til Dagbladet den gang.

Paulsen er 178 høy, og bruker størrelse 38. I motebransjen regnes dette (absurd nok) for å være en liten «plus size».

Paulsen føler at hennes størrelse er blitt mer godtatt i motebransjen, men hun forteller at hun har sett jenter som har bukket under for det enorme kroppspresset.

- Det er mange som er så smale naturlig, og da blir det litt dumt å skulle hakke på det hele tida. Det som er trist er når jenter som ikke er så smale, skal presse seg ned i den størrelsen, sier hun til avisen.

Modellen fortalte da at hun takler kroppspresset ved å ikke være hårsår eller å ta alt for personlig.

Gitte Lill Paulsen har gått modell siden 19-årsalderen. Hun ble oppdaget av Heartbreak/Pholk på gaten.

- Jeg var så sjenert den gangen og ville ikke gå i undertøy, mimrer hun lattermild i intervjuet med KK.

Den blygheten har åpenbart gitt seg. Gitte Lill Paulsen har drøyt 11.000 følgere på Instagram, hvor hun deler små og store øyeblikk fra livet som danser og modell - og friluftsentusiast.

Det er bare å gratulere Aksel og Gitte Lill som Norges nye drømmepar!