Grans Bare øl er kåret til Norges beste pils

«Matkontrollen» på TV 2 har smakstestet ti av de mest solgte pilsnerne i Norge, og kåret en overraskende vinner.

Hele 60 prosent av alt øl som drikker i Norge er norsk, og folk flest handler ølet på nærbutikken. Øl handler ofte om vaner og personlig smak, men ekspertene til «Matkontrollen» har likevel kåret en smaksvinner.

I testen er følgende øl med:

Pokal, Ringnes Pils, Hansa Pils, Aass, Dahls, Mack, CB, Grans Bare, Nordlandspils og Seidel.

I testpanelet, som blindtestet pilsene, finner vi daglig leder Linda Skogholt i BRUS Bar, daglig leder Kim Daniel Bergersen i Hopyard og daglig leder Ronja Velten i Øl-akademiet.

Ingen av ølene får terningkast seks og kun en type får terningkast fem. Grans billigøl «Bare».

Norges beste pils er altså Grans Bare øl.

– Den hadde balansen mellom sødmen og bitterheten og maltet og humla. Den hadde også lang ettersmak, og var god på karbonering, sier Ronja Velten om vinner-pilsen ifølge TV 2.

Helt i bunn finner vi for øvrig CB Pilsner, som smakspanelet gir terningkast to mener smakte «papp og litt gammelt».

Øl handler ofte om vaner og personlig smak, men det spørs hvor dypt disse smaksløkene egentlig er plantet ...

Håvard Lilleheie fra Drammen er Aass-entusiast på sin hals.

- Det er det ølet jeg er vokst opp med. Det er en identitetsgreie. Hvis jeg tror at Mack er Aass er det ikke greit. Da kommer jeg til å ta tid til å riste av meg tror jeg.

- For meg er Aass det norske ur-ølet, slår Lilleheie fast.

- Det er ikke bare lettdrikkelighet. Aass har også ekte pils-smak der.

For Lilleheie er det Aass som gjelder. Men klarer øl-patrioten å peke ut sitt øl i en blindtest?

- Når det kommer til Aass og grunnen til at man liker det det er en kombinasjon av selvfølgelig tilhørighet, en del av byen, du kjenner lukta når de brygger, det er noe man har et positivt forhold til, også tror jeg også at det er genuint sett ekte pils, en god pils.

Men Håvard klarte ikke denne testen. Han trodde Ringnes var Aass.

Se hele pilstabellen med terningkast her.