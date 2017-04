Gordon Ramsey avslutter den store pizzadebatten - en gang for alle

INGEN FAVORITT: Gordon Ramsey har lite til overs for pizza med ananas.

Siden tidenes pizzamorgen har diskusjonen rast blant pizzaelsker: Hører den tropiske frukten ananas hjemme på folkefavoritten (eller i hvert fall siden 1962, da en pizzakokk i Canada krediteres med å være den første til å benyttet seg av ananas på pizza)?

Uten å virke subjektiv, vet vi alle at den søte frukten ikke hører hjemme på pizza. Islands president Gudni Jóhannesson gikk så langt at han tidligere i år uttalte at han er "fundamentalt imot ananas på pizza" og "dersom det var opp til han, ville han innført en lov som forbød å bruke den tropiske frukten på pizza".

Uheldigvis er det ikke opp til han.

Jóhannesson hat mot ananas på pizza førte i etterkant til en opphetet debatt i sosiale medier, og presidenten måtte senere komme med en oppklaring rundt uttalelsen.

Nå ser det ut til at en ny pizzadiskusjon er på trappene, skriver Huffington Post.

Nylig var kjendiskokk og profesjonell sinnamann, Gordon Ramsey, programleder under det britiske talkshow-programmet "The Nightly Show". I et innslag der kokken skulle bestille pizza til sendingen, ba han publikum om forslag til hva de skulle ha på.

Da en publikummer ropte ut "ananas", måtte Ramsey sette bestillingen på vent.

- Man har ikke noe j**** ananas på pizza, sa han til publikummeren med forslaget før han fortsatte bestillingen.

gordon ramsay said pineapple doesn't belong on pizza so case closed thanks very much end of discussion pic.twitter.com/Oj1Cyyn2ls — paul rudd (@philsadelphia) 29. mars 2017

Men Ramsey var ikke ferdig med den uheldige publikummeren.

- Hva f*** er galt med deg? følger kokken opp med.

Veldig mye, Gordon. Veldig mye.