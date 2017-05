Glamourmodell kastet ut av Instagram fordi bildene er «for utfordrende»

Vi har alle vært der - bildedelingstjenesten Instagram suspenderer kontoen din fordi bildene du legger ut er for sexy.

Om du ikke har opplevd det, kan den amerikanske bikinimodellen Elle Johnson fortelle deg traumene det medfører. Den barmfagre skjønnheten forteller til Daily Mail at hun har blitt kastet ut av Instagram en rekke ganger fordi selskapet mener hun bryter deres retningslinjer med bildene hun legger ut av seg selv.

Etter å ha blitt utestengt for tredje gang på en uke i begynnelsen av mai, hevdet modellen at Instagram driver med "følelsesmessig vanntortur". Hun sammenligner også behandlingen hun får av Instagram med United Airlines brutale behandling av en passasjer i april.

"Kastet ut av Instagram igjen. De behandler modeller som United (Airlines red. anm.) behandlet Dr. Dao. Ikke den fysiske volden, men den tilfeldige "kom deg av flyet"-delen", twitret Johnsen i av mai.

Booted off #Instagram again! They treat models like #United treated Dr. Dao. Not the physical abuse part-the random get off the plane part! pic.twitter.com/9pcElfjWlx — Elle Johnson (@_ElleJohnson) 25. april 2017

Modellen mener at bildetjenesten forskjellsbehandler deres brukere.

- Problemet er at det er en meget selektiv håndhevelse av Instagrams rettningslinjer. Noen Instagram-brukere virker over loven. Andre ikke. Alle brukere skal være like mye verdt, men noen brukere er tydeligvis mer verdt enn andre, sier Johnson til Daily Mail.

Guess which airline I will NEVER fly?! #SpiritAirlines should be ashamed! You know how hot it gets in the cabin? #FreeTheCleavage Et innlegg delt av Elle Johnson (@3ll3jaye) onsdag 01. Feb.. 2017 PST

Hun legger til:

- Det er mange Instagram-modeller der ute. Jeg tror ikke jeg er blant de mest utfordrende, selv om jeg heller ikke er i andre enden av skalaen. Om du måler frekkhet i en "Spinal Tap"-skala fra 1 til 11, så ligger jeg nok på 8, mener modellen.

Den amerikanske kvinnen viser blant annet til Sports Illustrated Swimsuits Instagram-konto som er kjent for å legge ut bilder av sine modeller.

Johnson trekker frem dette bilde av supermodell Nina Agdal som et eksempel på forskjellsbehandling:

Et innlegg delt av Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) torsdag 20. April. 2017 PDT

Johnson har over 400.000 følgere på Instagram og rundt 100.000 følgere på Twitter. Hun har vært modell for magasiner som Maxim, samt en rekke nettpublikasjoner. Bikini - og glamour-modellen har i kampen mot sensurering på sosiale medier startet kampanjen #freethecleavage - "løslat kløften". Ideen kom etter en kvinne ble bedt om å forlate et fly fra selskapet Spirited Airlines fordi hun hadde for dyp utringing.

- Jeg følte med henne. Jeg er jo selv kjent for å vise litt kløft. (...). Det er ingenting galt med å vise litt hud. Faktisk er det bare sunt å vise frem kløften, mener Johnson.

Så langt har ikke kampanjen tatt av, men Johnson har i hvert fall fått sin suspenderte Instagram-konto åpnet igjen. Til stor glede for fansen.

Just hanging around waiting for the big game tonight! And #Friday because I'm kookoo for Fridays! 🙃 Til then, enjoy your #ThongThursday! 💋 Et innlegg delt av Elle Johnson (@3ll3jaye) torsdag 23. Mars. 2017 PDT

I can only hope this #HumpDay pic is half as revealing as #rachelmaddow's report on Trump's tax return! 😘 #SexyStPaddyDay #StPatricksDay Et innlegg delt av Elle Johnson (@3ll3jaye) onsdag 15. Mars. 2017 PDT

Have a great #Friday!! 💋💋 Et innlegg delt av Elle Johnson (@3ll3jaye) fredag 20. Jan.. 2017 PST

Drama tonight - #HolidayBowl! #BikiniBowlPicks thinks that the #Gophers boycott threat dooms them against #WashingtonState. #Cougars -6.5 Et innlegg delt av Elle Johnson (@3ll3jaye) tirsdag 27. Des.. 2016 PST

#MerryChristmas to all! And to all a good night! 💋 #12SexyDaysOfChristmas Et innlegg delt av Elle Johnson (@3ll3jaye) søndag 25. Des.. 2016 PST

Les også: