Gammel Opland satser i utlandet: - Akevitt kan bli den nye tequilaen

I mange år har akevitt vært en av den norske drikkeindustriens aller best bevarte hemmeligheter. Selv om norske akevittprodusenter har eksportert noen liter til utlandet, har det hovedsakelig vært til andre nordiske land og Tyskland.

Nå ønsker en av de eldste og mest tradisjonsrike produsentene i Norge å komme seg inn på det internasjonale markedet.

Arcus-eide Gammel Opland har fått det velrenommerte designbyrået Stranger and Stranger til å oppdatere flasken, før det med brask og bram lanseres i utlandet. Med ny design og godt innhold, satser de nå på å «ta over» verden med norsk potetsprit. Der skal de konkurrere mot konjakk og whiskey.

- Vi vet at innholdet er fantastisk, men nå reflekterer flasken det samme. Den har en mer røff design og en internasjonal appell, sier kategorisjef i Arcus, Romain Jourdan på en presselansering avholdt i Oslo.

Designbyrået er samme byrå som har hjulpet Martini og Jack Daniels med deres flasker, og det er tydelig at Arcus har stor tro på at den nye flasken og akevitten kan bli en hit utenfor norske landegrenser.

Den kjente kombinasjonen av fargene gult, svart og rødt er beholdt, mens ordet «Gammel» vil forsvinne fra flaskene som plasseres i utenlandske butikkhyller. I Norge vil Opland fortsatt beholde ordet «Gammel» på flasken.

SATSER STORT:Gammel Opland har fått ny flaske og noen nye varianter i katalogen. Nå er de klare for å erobre det utenlandske markedet. Her er det master blender Ivan Abrahamsen (til venstre) og kategorisjef i Arcus, Romain Jourdan, som viser frem den nye flasken.

- Noen sa en gang at dersom gin og whiskey hadde fått et barn, hadde det vært akevitt, sa CEO i Arcus, Kenneth Hamnes, under presentasjonen.

- Ambisjonene med relanseringen er å etablere Gammel Opland som en premium merkevare i utlandet, i direkte konkurranse med single malts eller konjakk, følger Hamnes opp i en pressemelding.

- En ny type tequila



Norsk akevitt er allerede å finne i noen barer i stormeterpoler som Berlin, New York og London. Romain Jourdan sier til Side3 at de håper nå at resten av verden vil få øynene opp for den norske nasjonaldrikken.

- Akevitt har allerede en stjerne i utlandet hos mange bartendere og kokker. Det er bra smak, er et kvalitetsprodukt og spennende krydret. I Norge er man kanskje mest vant med å kombinere akevitt til mat, men det er fullt mulig å nyte et glass alene eller bruke det i drinker. Jeg tror akevitt har potensial til å bli en slags ny tequila, sier Jourdan optimistisk.

Det nye designet på alle Oplands varianter vil være i norske butikker fra mars. I april vil de være tilgjengelige på det tyske markedet, mens resten av verden står for tur etter dette. Fra nordisk krim til mat, Jourdan forteller at nordisk er veldig i vinden internasjonalt. Han tror Nordens status i utlandet kan hjelpe akevitten inn på det tøffe markedet.

- Vi har veldig stor tro på dette. Nordisk mat og design har lenge vært trendy i utlandet og vi tror akevitt kan ha nytte godt av dette.

RELANSERES: Foruten den klassiske Gammel Oppland har også Opland Edel Madeira og Opland Edel Portvin fått nye flasker. Variantene vil være i butikk fra mars av.

- Støtter norsk matindustri

Til stedet på relanseringen var også landbruks - og matminister, Jon Georg Dale (Frp). Ministeren hadde akkurat én time tilgjengelig og var godt fornøyd med å bruke den på akevitt. Han har god tro på at Opland vil lykkes.

- Norsk mat og drikkeindustri er stort og viktige for Norge, men kan bli enda større dersom vi lykkes ute. Produksjon på drikkevarer, som den vi er på relanseringen av, der 80 prosent går til det utenlandske markedet er med på å skape verdier i Norge. Det samme ser vi med norsk øl og tildels mat. Det arbeidet norske aktører legger ned ved å bygge opp muligheter for eksport, bygge nettverk og ha suksess i utlandet er til inspirasjon for andre aktører i matvare og drikkebransjen. Det viser at det er mulig å lykkes i utlandet med norske råvarer og norsk arbeidskraft, mener Dale.

BRA FOR NORGE: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) håper og tror at Gammel Oplands satsing i utlandet kan inspirere andre i matindustrien til å ta sjansen uten for Norges grenser. Her fra presselanseringen av den nye flasken.

Landbruks- og matminister er overbevist om at det er et stort potensial for norsk akevitt i utlandet.

- Vi vet jo at av de fem millionene med akevitt som Opland produserer, så går cirka fire av dem ut av landet. Det viser at det er et enormt potensial der ute. Så får vi håpe på suksess og at det kan smitte over til andre norske aktører som ønsker å satse i utlandet.

- Og hva er ditt eget forhold til akevitt?

- Det er godt, sier Dale og bryter ut i latter.

SPENNENDE: Torkjell Berulfsen har stor tro på at Gammel Opland og norsk akevitt kan gjøre det stort i utlandet. Bildet er tatt ved en annen anledning.



En annen mann som er entusiastisk til Gammel Oplands lansering i utlandet, er NRK-legenden Torkjell Berulfsen. Programlederen har tidligere laget dokumentarer om blant annet akevittens opprinnelse og konjakk. Han tror mange brennevins-elskere vil få seg en aha-opplevelse når de får smake norsk akevitt.

- Jeg tror det er mange der ute som enda ikke har oppdaget hva akevitt har å by på, og jeg tror Opland kan erobre mye terreng fra fastlåste konjakkdrikkere, tror Berulfsen.

- Akevitten er jo vesentlig mer spennende og har et større spekter enn for eksempel konjakken. Denne firerbanden som Opland lanserer (Gammel Opland, Edel Portvin, Edel Madeira, Oplang Single Cask red. anm.) smaker nydelig og vil bli spennende å følge med på, legger 75-åringen til.

- En time ledig



Stein-Erik Hagen er inne på eiersiden i Arcus og var selvfølgelig til stedet på lanseringen. Han har stor tro på at akevitt kan bli en populær drikk i utlandet.

- Norge er verdensledende på produksjon av akevitt. Om du ser til Skottland og hva de har fått til med deres single malts og så videre, hvorfor skulle ikke Norge klare å gjøre det samme? Nordmenn er kanskje mest vant til å drikke akevitt til fet mat rundt juletider eller til sild på sommeren, men hvorfor ikke sitte å kose seg med litt akevitt til kaffen? Akevitt er veldig mye bedre enn konjakk, mener Hagen.

Han sier selv at han har servert akevitt til utenlandske gjester med stor suksess.

- Det har alltid vært spennende å servere gjester forskjellige typer akevitt, og det lenge før jeg kom inn i Arcus. Det er Norges nasjonaldrikk og en viktig tradisjon for oss nordmenn. Og så er det jo veldig godt da, smiler Hagen.

Milliardæren legger til at Arcus har et lengre tidsperspektiv nå som de forsøker seg ordentlig i utlandet og at de ikke forventer suksess umiddelbart.

- Vi starter med markedene som ligger oss nærmest: Sverige, Danmark og Tyskland. USA og Kina er også veldig spennende.

- Det vil selvfølgelig ikke skje over natten, men i utlandet er Norge assosiert med kvalitet, renhet og stabilitet. Disse tre kvalitetene sammen tror jeg har et veldig potensial utenfor Norges grenser, slår milliardæren fast.

Av Oplands katalog, sliter Hagen med å plukke en favoritt.

- Jeg er veldig glad i akevitt, så det er vanskelig å svare på. Alle er veldig gode. Alt går ned, sier han og ler.

