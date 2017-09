Game of Thrones-stjernen Kristofer Hivju er en av Norges største på Instagram

NEW YORK (Side3.no): Mens Tormund Giantsbane er en gigant i TV-suksessen «Game of Thrones», er rolleinnehaver Kristofer Hivju i ferd med å bli en gigant på Instagram.

38-åringen har godt over 1,3 millioner følgere der. Der er rett nok et langt stykke opp til nummer én i verden, Selena Gomez, og hennes 126 millioner følgere, men han er nå blant de største nordmennene hos den populære bildetjenesten.

Det har gått raskt.

- Jeg åpnet profilen min for litt over et år siden og hadde som mål å nå 700.000 på et år, og det klarte jeg akkurat! Nå har det tatt av og jeg har fått 600.000 nye følgere på Instagram og 200.000 på Facebook i løpet av to måneder! Det er moro! sier Hivju til Side3.

Hans siste post - i skrivende stund - har på bare ett døgn fått 332.000 visninger og over tusen kommentarer.

Brum brum! #favoriteride #atw Et innlegg delt av Kristofer Hivju (@khivju) mandag 04. Sep.. 2017 PDT

Photobox takeoff at my cousin Guro @holmene 's wedding! SWIPE! With wife @grymolvaerhivju and so many other great people! 🎉🎊🎉🎊🎉 Et innlegg delt av Kristofer Hivju (@khivju) lørdag 02. Sep.. 2017 PDT

Enjoy the episode to night! Longest ep ever, last one this season! Photo: #helensloan #got7 Et innlegg delt av Kristofer Hivju (@khivju) søndag 27. Aug.. 2017 PDT

Instagram-suksessen henger selvfølgelig sammen med rollen i det som må kunne kalles verdens mest populære TV-serie. Man regner med at hver episode blir sett av titalls millioner mennesker. Samtidig er jo også Kristofer Hivju en av årsakene til at Game of Thrones er blitt en så populær serie.

Mens Instagram er en essensiell del av arbeidet for fotomodeller, som kan få eller tape oppdrag basert på antall følgere på Instagram, er ikke dette noe Hivju tar veldig alvorlig.

- Jeg gjør Instagram mest på gøy og ser på det som enda et sted å underholde folk. I tillegg kan jeg promotere prosjektene jeg er med i og på den måten få enda flere til å se og engasjere seg i tingene jeg gjør, forteller han.

Happy anniversary baby! Two years ago today, I married this fantastic, wise, talented and beautiful women @grymolvaerhivju Love you, admire you. Et innlegg delt av Kristofer Hivju (@khivju) tirsdag 22. Aug.. 2017 PDT

Winter is (finally) here! Et innlegg delt av Kristofer Hivju (@khivju) onsdag 21. Juni. 2017 PDT

Instagram har ingen oversikt over hvilke brukere som har flest følgere per land, men det er neppe mange nordmenn over Kristofer Hivju akkurat nå. Musikeren Kygo og fotballspilleren Martin Ødegaard ligger begge på 2,2 millioner følgere, mens Denice Hagens Interior123-konto har 2,3 millioner.

Snart kan Hijvu ta dem igjen, hvis utviklingen hans holder samme tempo i de kommende månedene som den gjorde i sommer.

- Det er bare noen uker siden jeg rundet én million og snart tipper jeg 1.4 millioner - så jeg jager etter så fort jeg kan, ler Hivju.