Ga klart svar etter frontruta ble knust, nå hylles politiet

Fredag den 13. oktober opplevde politiet i Botkyrka, en kommune ikke langt fra Stockholm, at noen knuste frontruta på politibilen deres.

Det fikk uventede konsekvenser for de som står bak herverket, melder lokalavisen BotkyrkaDirekt. På Facebook har politiet nemlig lagt ut en melding der de skriver følgende:

«Denne dagen er ifølge noen en ulykkesdag. Politibilen vår ble sønderknust i går, og det er alltid like kjedelig. Men det er samtidig ofte en konsekvens av at vi har krenket noen eller gjort noen opprørt, les: «rapportert noen for forbrytelser eller gjort et beslag». Med andre ord har vi gjort jobben vår».

Bilruta ble knust på kveldstid fredag 13., samme kveld som en person i området ble pågrepet med skarpladd våpen på seg og en annen ble pågrepet for grov narkotikakriminalitet og brudd på våpenloven.

Politiet skriver videre at de, takket være den som slo i stykker frontruta, nå kommer til å øke sitt nærvær i lokalområdet.

«Om man som kriminell ikke liker politiet og vil ha mindre politi i området man oppholder i, så er tipset å IKKE slå i stykker en politibil,» skriver politiet, og avslutter:

«Så til syvende og sist var det nok de kriminelle som hadde mest uflaks i går.»

Innlegget er likt av nærmere 3.000 personer, og i kommentarfeltet høster politiet mye ros, latter og hjerteemojis.