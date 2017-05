Frykter samlivsbrudd – selger motorsykkel

Magnus Winther har laget en Finn-annonse litt utenom det vanlige. For å unngå samlivsbrudd velger han nå å selge motorsykkelen sin. Winther hevder salget skyldes en misforståelse mellom ham og samboeren.

– Kjørt av en voksen mann som er en liten unge innvendig (hennes ord). «Gjør hva faen du vil» betyr visst ikke det jeg tror det gjør, skriver han i annonsen.

Annonsen som ble publisert onsdag har i skrivende stund over 14.600 visninger.

Nedringt



Motorsykkelen selges kun med én nøkkel. Den andre har samboeren angivelig kastet på sjøen.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060.

Winther forteller til Nettavisen at det har vært stor interesse for annonsen, men det er ikke alle som ringer for en motorsykkelprat.

– Jeg har blitt nedringt. Det er mange som vil uttrykke sin medfølelse for situasjonen jeg har havnet i. Det er også mange som har bedt meg bytte ut samboeren, men jeg beholder henne. Jeg hadde sikkert fått like mye for henne på Finn, sier Magnus Winther lattermildt.

(Saken fortsetter under bildet.)

VEKKER FØLELSER: Ikke alle som kontakter Magnus Whinter er interessert i motorsykkelen. Noen mener han heller burde selge samboeren.



– Hva sier din samboer om annonsen?

– Hun har ikke sagt så mye, fortsetter Winther.



Venter med ny sykkel



Sykkelen er en Suzuki GSXR 600 fra 2008. Den har 120 hestekrefter og selges under tittelen «Samlivsbrudd?».

SELGER MOTORSYKKEL: Beholder samboer. Slik kan Finn-annonsen til Magnus Winther oppsummeres.

– Vurderer du å kjøpe deg sykkel igjen?

– Ja, men det blir nok en roligere type istedenfor en kraftrakett. Det blir nok heller en tursykkel ... nå får jeg et blikk fra kona her, sier Winther.

I annonsen forteller Winther at han hadde et ønske om å ta med seg barna på motorsykkeltur. Det ble av samboeren avfeid som galskap. Istedenfor fikk Winther beskjed om å oppsøke lege.

– Sykkelen er ikke så dyr, så jeg regner med å få solgt den, sier han.

Hva synes du om situasjonen Magnus Winther har havnet i? Si din mening i kommentarfeltet!