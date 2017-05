Først lenge etter pornostjerne Aurora Snow sluttet i bransjen, turte hun å spørre faren hva han følte om yrkesvalget

Aurora Snow (35) var på begynnelsen av 2000-tallet en av verdens mest berømte pornostjerner.

Hun tjente store penger på å ha sex foran kamera, men i 2011 trakk hun seg ut av bransjen. Og det var først da hun turte å snakke med familien om hvordan hun hadde tjente til livets opphold.

Snow skriver jevnlig for det amerikanske nettmagasinet The Daily Beast, og i en kommentar den 20. mai forteller hun om én samtale med faren hun husker spesielt godt.

Etter over en time på røret, tør hun endelig å spørre faren om hva han synes om pornokarrieren hennes.

Hun skildrer samtalen omtrent slik:

"Pappa, hva følte du da du fant ut at jeg var Aurora Snow?" Stillhet. Så kom svaret jeg ikke kunne tro: "Jeg var stolt". Aurora Snow for The Daily Beast

Den tidligere pornodronningen skriver at hun var glad for at faren ikke slå hånden av henne for hennes valg, men at hun likevel hadde blandede følelser for at faren var stolt.

For som hun spør: "Hva slags far synes det er ok at datteren har sex foran kameraet?".

Aurora Snow fortsetter:

Stolt var ikke svaret jeg forventet. "Men hvorfor, hvorfor var du stolt av meg for det?" "Hvorfor? Fordi det er ditt liv, og du kan leve det slik du vil." Aurora Snow for The Daily Beast

Det var da Aurora Snow ble intervjuet av radiolegende Howard Stern at faren fant ut at datteren hans var en av landets meste kjente pornostjerner.

PORNODRONNING: Slik husker mange Aurora Snow fra begynnelsen av 2000-tallet, hvor hun var en av klodens mest kjente pornoskuespillere.

Han forklarer at han først ble så forbanna at han ville gi Stern en på trynet. Siden, da vennene hans ville vite hva han mente om datterens levebrød, svarte han som regel med å fortelle hva datteren tjente.

"Da holdt de som regel kjeft", forteller faren til Aurora Snow.

Aurora Snow er ikke den eneste pornostjernen som har fortalt om forholdet til sin far.

UVANLIG PORNOSTJERNE: Stoya kan også føre opp spaltist og essayist for kultmagasinet Vice og avisen The Guardian på CV-en. Hun har også deltatt i kuntprosjekter for Molly Crabapple og Clayton Cubitt. I 2013 ble hun kåret til "Den peneste jenta i New York" av magasinet Village Voice.

- Jeg ødela porno for pappa

Skuespilleren Stoya forteller i et intervju med Huffington Post at hun "ødela porno for pappa".

Han ble ikke videre glad for datterens karrierevalg, men kanskje ikke av den grunnen en skulle tro ...

- Faren min er sint helt og holdent fordi jeg ødela porno for ham. Jeg kunne ikke bare gjøre et par scener, jeg måtte jo tegne kontrakt med et stort selskap, forteller hun til Huffington Post.

Som et resultat, er det slett ikke sjeldent reklamer for filmer eller produkter Stoya promoterer er å se på de ulike pornonettsidene.

Og det er et problem for faren.

- Han forteller at dersom han besøker RedTube eller noe slikt, så er det alltid en reklame, for fleshlight'n min eller noe slikt, som han uforvarende kommer til å se, sier Stoya.