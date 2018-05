Turguide til Preikestolen: Fjellstue, tid, kart, høyde, overnatting og sesong

FRILUFTSLIV: Nordmenn elsker å gå tur, spesielt i fjellet. Det er noen fjellturer som er mer populære enn andre. I samarbeid med magasinet Villmarksliv og spesialutgivelsen «Guide til norsk fjellferie» får du her servert de største folkefavorittene.

Les også om Romsdalseggen og Høgevarde.

Tur: Preikestolen, fjellplatå med utsikt over Lysefjorden i Forsand kommune i Rogaland, 1,5 time unna Stavanger.

Terreng:

Sti

Sesong:

April, mai, juni, juli, au­gust, sep­tem­ber og ok­to­ber. Tid:

2,5-3 ti­mer en vei. Lengde

Ca. 4 km, en vei.

Høyde:

604 moh.

Vanskelighetsgrad:

Middels



Prei­ke­sto­len har en høyde på 604 moh og lig­ger som en pre­ke­stol over Lysefjorden. Den ble tro­lig dan­net ved frost­spren­ging i den tida da isbreen lå ved og like over sel­ve sto­len, for rundt 10.000 år si­den.

Vann som frøs i fjell­sprek­ke­ne spreng­te løs sto­re, kan­te­te blok­ker som bre­en frak­tet med seg.

Prei­ke­sto­len som tu­rist­mål ble opp­da­get rundt år 1900. Nå tar år­lig over 270.000 men­nes­ker tu­ren ut på det svim­len­de fjell­pla­tå­et.