Line Victoria Sverdrup skal tilbringe 100 netter alene i Norges villeste natur

Når vi snakker om «de tre store» polarheltene, snakker vi om Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og Otto Sverdrup. De to førstnevnte skrev side opp og side ned om sine meritter.

Sverdrup var mer den tause, hardtarbeidende ekspedisjonslederen som ble plassert i skyggen av Nansen, og som stilltiende satt og så på at norske myndigheter somlet vekk landområder ved Nordvestpassasjen som han hadde lagt offisielt krav på på vegne av Norge.

På en gård like ved Koppang i Østerdalen, omtrent 130 år etter at Otto Sverdrup var med på den første dokumenterte kryssingen av Grønland, sitter en annen Sverdrup med en liste framfor seg, og hun er ikke like sjenert.

22 år gamle Line Victoria Sverdrup har gamle Ottos blod rennende i årene og skal erobre Norges nasjonalparker. I løpet av året skal hun og grønlandshunden Sarek tilbringe 100 netter i til sammen 12 ulike nasjonalparker. Mange av disse turene vil du kunne lese om i Villmarksliv.