Kenneth Bruvik: - Plast vil bli en av vår tids største miljøutfordringer om vi ikke gjør noe med det

Plasthvalen

Kenneths sjef i NJFF Hordaland sier om Kenneth at han er vanskeligere å styre enn et oljeflak. Selv prøver Kenneth iherdig å få kontroll på plasten.

I januar i fjor strandet en gåsenebbhval full av plast på Sotra. Sky News dukket opp og fulgte en fortvilet Kenneth som viste dem rundt på Sotras plastbefengte viker og strender. Det resulterte i en tre kvarter lang dokumentar kalt «A Plastic Whale», som i skrivende stund er blitt vist i over 100 land.

Jeg er ikke i tvil om at plast vil bli en av vår tids største miljøutfordringer om vi ikke gjør noe med det. Kenneth Bruvik

– Det er plast fra båter og fiskeindustrien som skyldes opp på land. Denne plasten brytes ned til mikroplast og trenger inn igjen i kretsløpet. Jeg er ikke i tvil om at dette vil bli en av vår tids største miljøutfordringer om vi ikke gjør noe med det, sier Kenneth.

En kan se det på hele kroppen hans at engasjementet er ektefølt. Han og flere holder på med det som kan virke som et evighetsprosjekt, nemlig å rydde kysten fri for plast.

SØPPEL AV DIMENSJONER: - Dette får fisken i seg, og så spiser vi fisken, sier Kenneth Bruvik.

Vi er på vei med båt ut til en vik som er «fredet» for rydding slik at den kan brukes til å vise politikere, og journalister som meg, hvor ille denne oppsamlingen med plast virkelig er. Og vi snakker søppel av dimensjoner.

I land plukker Kenneth opp en plastkasse som ligger på toppen av det enorme berget av søppel. Kassa har en engelsk adresse trykket på siden.

– Denne kommer fra en engelsk fiskebåt, sier han.

Lenger ned i haugen finner han porøs plast som er filt ned til tynne flak som passende nok kan minne om den maten du gir til akvariefisk.

– Dette får fisken i seg, og så spiser vi fisken. Vi må sørge for at det kommer gode returordninger på fiskegarn, tauverk, plastkanner. Vi må resirkulere og rydde, for det er så mye at det er til å grine av, sier han.

Etter at «A Plastic Whale» ble vist har Kenneth fått henvendelser fra alle verdens hjørner. Folk vil til Sotra for å hjelpe til med å rydde plast. De vil vise at engasjement nytter, og de vil overbevise sitt eget land om å ta grep.

– Vi er i ferd med å skape en revolusjon, sier Kenneth.