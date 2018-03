Dag O. Hessen: - Når jeg har hatt en dårlig dag, er det fantastisk å komme seg ut

Dag O. tenker seg om.

– Vi blir gjerne litt overfôret når vi ser naturprogrammer på tv. Der er det gjerne spektakulære scener med rovdyr som tar vilt, og det er alltid noe drama. I norsk natur er det gjerne ikke så mye du ser og opplever, så du må ta med deg de små tingene også.

– Skulle du ønske det var mer action i norsk natur?

– Naturen i Norge er nok mer nedjaktet og utarmet enn det vi ofte tenker. I det store og hele er skogene og fjellet fattigere nå enn de var for noen generasjoner tilbake. At det er artsfattig, skyldes også at det ikke er lenge siden det lå is over hele landet, og unge økosystemer har mindre artsrikhet enn eldre systemer.

– Så myten om villmarkslandet Norge som noe helt unikt, stemmer nok ikke helt. Dessuten blir landet i økende grad påvirket av hyttebyer, skogsbilveier og kraftlinjer, i tillegg til at det jaktes litt for hardt.

– Men du er også jeger?

– Ja, jeg har ikke noe imot jakt, så lenge det jaktes på et overskudd. Jeg liker best å jakte rype, for da jakter man på fjellet, men de siste årene har jeg ikke syntes at det har vært forsvarlig med tanke på bestanden, så da har jeg vært på skogsfugljakt. Det er sjelden jeg får noe, men det er spennende. Du må nesten være Morgan Kane å skyte fra hofta når det dukker opp noe.

Privilegert

Dag O. fryser. Det er på tide å gå. Professoren har mye å gjøre, og til tross for at denne turen ble gjort med tanke på intervjuet, liker vi å tro at det også var en naturopplevelse til å fyre kroppen opp med endorfiner.

Dag O. spaserer ned fra kollen og ut på skogsveien.

– Er det noe du angrer på i livet?

– Jeg angrer ikke på de store veivalgene. Jeg tenker mer at jeg er vanvittig privilegert, sier han.

– Det er vi egentlig alle som bor i Norge.

