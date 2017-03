FreeTheNipple: Anette-Marie Antonsen utfordrer Instagram - ett toppløsbilde av gangen

Anette-Marie Antonsen er tidvis blant Norges største bloggere. Hun er utdannet journalist og fotograf, og har et stort engasjement rundt dette med kropp.

Det får de 23.500 menneskene som følger hennes på Instagram et lite inntrykk av i disse dager.

Den 8. mars publiserte Antonsen et toppløsbilde hvor brystvorten var synlig. Kort tid senere fjernet Instagram bildet.

Men fotografen lot seg ikke stoppe, og lastet straks opp et nytt bilde:

Også dette bildet ble fjernet etter en kort stund.

- Det hadde egentlig ingenting med kvinnedagen å gjøre. Jeg hadde tenkt på å gjøre det en stund. Jeg mener vi bare er dyr, og ser ikke problemet med å være naken. Vi er fødte nakne, det er helt naturlig, sier hun tydelig engasjert til Side3.

Anette-Marie Antonsen forklarer at hun synes det er greit å vise at nakenhet ikke er noe rart. Spesielt også ovenfor barna våre, og vil seksualiseringen av kvinnekroppen til livs.

- Det finnes mange typer nakenhet. Gutta kan være toppløse uten problem. Hvorfor er det greit å vise puppen gjennom en gjennomsiktig designerkjole, men ikke på en selfie på badet?

- Det er viktig å vise at en brystvorte er helt naturlig. Det skal ikke være noe skam ved å være naken. Hvorfor må vi kle på oss?

- Du stiller mange spørsmål, men det er jo en forskjell på dyr og mennesker. Tenker du ikke at vi har utviklet en helt annen kultur for nakenhet gjennom tusenvis av år?

- Jo, men jeg vil utfordre og bryte den kulturen!

#FREETHENIPPLE-bildet Anette-Marie Antonsen publiserte 8. mars ble straks fjernet av Instagram.

- Når du legger ut et toppløsbilde på Instagram mister du kontrollen på konteksten mottakeren ser bildet i. Kan du ikke da like gjerne bidra til å øke seksualiseringen av kvinnekroppen?

- Hvis det ikke hadde vært så tabu, hadde det kanskje ikke vært så seksualisert. Jeg gjør sikkert noe godt og noe vondt. Men det kommer jo an på hvordan bildet blir tatt i forhold til blikk og utstråling. Det er ikke porno, akkurat.

- Det er ikke det at jeg ikke ser at kvinnekroppen har sexappell, men er det egentlig ønskelig at et naken kvinnebryst skal oppleves så seksualisert om vi blir helt skadet av det?

Anette-Marie Antonsen sier at bildene hennes er til støtte for "Free the nipple"-kampanjen, selv om taggen var fjernet på bildet.

- Hva gjør du nå som Instagram har fjernet også det nye bildet du har lagt ut?

- Da finner jeg bare på noe annet sprell etter hvert, men det er jo ikke sånn at jeg skal påtvinge andre min nakenhet heller. Jeg synes ikke bildet jeg la ut var stygt, men kunstnerisk. Det neste bildet var helt normalt og et morgenbilde på badet. Hvorfor er det greit å vise rumpa si med en liten tråd på hofta så er det liksom påkledd?

"Free the nipple"-kampanjen er en likestillingsbevegelse som fokuserer på dobbeltmoralen rundt at kvinners brystvorter blir sensurert, men ikke mannens. Regissøren av filmen "Free the Nipple", Lina Esco, krediteres med å ha sparket det hele i gang.

Målet med kampanjen er ikke at kvinner skal kunne gå toppløs hvor enn de måtte føle for det, men å strippe samfunnet for seksualiseringen av kvinnens overkropp, og forsøker å sette fokus på hykleri og inkonsekvens i kulturen og rettsystemet.

Til syvende og sist vil kampanjen avkriminalisere toppløshet for kvinner, styrke kvinner i alle vestlige land og bidra til global likestilling mellom kjønnene.

Kvinnelige aktivister argumenterer for at de risikerer å bli arrestert for uanstendig adferd, mens menn antagelig ikke blir arrestert dersom de går toppløse. Så sent som i mai i år ble tre "Free the nipple"-demonstranter arrestert for offentlig nakenhet i New Hampshire.

En rekke kjendiser har støttet kampanjer, som Zara Larsson, Cara Delevingne, Miley Cyrus, Chelsea Handler, Khloe Kardashian - og nå Anette-Marie Antonsen.

