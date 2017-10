Fra jobb til «afterwork»: Slik kler du deg

Du tilbringer mye tid på jobb og med kollegene dine. Du ser dem nesten hver dag fra åtte til fire, men innimellom arrangeres det enten lønningspils eller «afterwork» på fredager.

I slike settinger er det morsomt å vise seg fra en annen side, og gå i litt andre klær enn hva kollegene dine vanligvis ser deg i.

Det du velger å gå med på jobb, samsvarer nødvendigvis ikke med det du har på deg når du drar ut med kollegene dine. Stilen du går med på jobb, er klassisk og ren, og gir et profesjonelt uttrykk. Jeg synes derimot at «afterwork»-looken skal være litt mer «edgy.»

Jobbantrekket:

Jeg mener det er viktig å vise litt stil på jobb, men her skal du selvfølgelig ha på deg klær som viser frem din profesjonelle side. Dette betyr ikke at du skal unngå å skille deg ut. Velg klassiske plagg i kule mønstre og farger som gjør at du imponerer kollegene dine på stilfronten.

En sikker vinner på jobb er blazeren. Velg varianter med mønster eller stilige farger som piffer opp antrekket. Foto: Ole Martin Halvorsen

William Follestad William Follestad (41) har nærmest fått kunnskap og interesse for mote inn med morsmelken. Han er fjerde generasjon Follestad som driver kleskjeden med samme navn. William startet sin karriere i familiebedriften i 2000 som butikksjef for nye Follestad på Strømmen Storsenter. Det var startskuddet for mer trendy Follestad-butikker med større fokus på en yngre kundegruppe. I dag finnes det ti Follestad-butikker på Østlandet og én på Vestlandet. I en artikkelserie med tolv temaer skal William denne høsten gi eksperttips til Side3-leserne om hvilke plagg de bør ha i garderoben, hvordan man kombinerer klær og hva som er de ultimate julegavene til en motebevisst mann.

Blazeren er veldig passende i jobbhverdagen. Dens design og passform fungerer fint i formelle settinger, og du får en veldig god holdning av plagget. Det kommer godt med på jobb.

Blazere med grov struktur og mønster er et godt valg siden de er så anvendelige, og kan lett kombineres. En turtle neck, om du vil, passer fint til denne typen blazere, men skjorten vil gi en mer elegant og klassisk look.

Tilbehør som PC-vesker og weekend-bager er praktiske å ha, men ikke hold tilbake på stil her heller. Kamel, beige og cognac er høstens farger, og ser bra ut på ditt tilbehør.

Weekend-bager og PC-vesker er alltids praktiske, men det kan også være det som fullfører antrekket ditt. Foto: Ole Martin Halvorsen

Fra venstre: Robins antrekk, Daniels antrekk

Robins antrekk: Blazer fra Cavour - Vest fra Morris Herritage - Skjorte fra Eton - Bag fra R. M. Williams - Chelsea boots fra R. M. Williams - Bukse fra Tiger of Sweden

Daniels antrekk: Skjorte fra Barba Napoli - Blazer fra Morris Herritage - Vest fra Kent & Curwen - Bukse fra Oscar Jacobsen - PC-Mappe fra R. M. Williams - Chelsea boots fra R. M. Williams

En miks av lyse og mørke farger skaper en dynamikk i antrekket som er spennende. Å bruke en tynn ullvest under blazeren er kult, og vesten vil ikke føles trang inni blazeren. Da vil blazeren få en ytterplagg-funksjon. Du kan også kombinere blazeren med en ytterjakke-vest, som ser veldig stilig ut.

Pressede flanellbukser gjør seg godt med blazeren på jobben, men om du vil være ekstra trendy så velger du kordfløyelsbukser. Kordfløyel har virkelig kommet tilbake på moten i år.

Den marineblå blazeren fra Lardini er ukonstruert, og oppleves derfor lett og ledig. Foto: Ole Martin Halvorsen

Williams antrekk

Blazer fra Lardini - Skjorte fra Orian - Bag fra SWIMS - Bukse fra Frislid - Sko fra Magnanni

Afterwork



Enten det bare er en hyggelig sosial sammenkomst eller om grunnen er lønningspils, er det alltid hyggelig å bli kjent med kollegene i en annen setting. Dersom jobben har dresskode, kan det være greit å tone det ned på «afterwork.» Her har du mulighet til å bruke plagg som du ikke ville brukt på kontoret.

Ton det ned når du møter kollegene utenfor jobb. Her har du mulighet til å vise deg fra en annen side. Foto: Ole Martin Halvorsen

Fra venstre: Daniels antrekk, Williams antrekk

Daniels antrekk: Skinnjakke fra Julian Reed - Hettegenser fra NN07 - Bukse fra Jacob Cohen - Chelsea Boots fra R. M. Williams

Williams antrekk: T-skjorte fra Julian Reed - Blazer fra Oscar Jacobsen - Jeans fra Plain - Chelsea Boots fra R. M. Williams

Bruk klær som går mot det mer avslappede, og gjerne i svart. Slik oppnår du en tøffere stil. Foto: Ole Martin Halvorsen

Jeg synes en svart stil er veldig tøft. Fargen er tidløs, så du kan aldri gå feil om du velger et helsvart antrekk. Om du bruker plagg i smale passformer i tillegg, og som går mot det mer avslappede, vil du få en veldig røff stil.

Blazeren funker fint her også, men bytt ut skjorten med en t-skjorte. Dette gjør antrekket mer barskt. Gå også for plagg som har detaljer du kan leke deg litt med. Genseren i ull fra NN07 har en hette som er morsom å style. Med hetten utenpå en svart skinnjakke blir du veldig trendy.

Chelsea boots er klassiske og fleksible sko. De passer sammen med det formelle, men har et design som gjør at de kan gå mot det kule. Den semskede varianten gir skoen en matt og fin overflate, og vil derfor gi uttrykk for å være litt mer formell. Den ikke-semskede modellen er derimot lettere å behandle.

Chelsea boots passer sammen med det formelle, men har et design som gjør at de kan gå mot det litt mer kule.

Foto: Ole Martin Halvorsen

En røff frakk kombinert med en grov turtle neck og stilige jeans gir deg det tøffe uttrykket du er ute etter på «afterwork.» Foto: Ole Martin Halvorsen

Robins antrekk

Frakk fra Morris Herritage - Turtle neck fra NN07 - Chelsea Boots fra R. M. Williams - Jeans fra Jacob Cohen

De produktene du ikke finner i vår nettbutikk, vil du finne på Follestads fysiske butikker. Her er en oversikt over hvor i landet vi holder til.

Vi åpnet en ny butikk denne høsten i Kongens Gate 22 i Oslo. Dette er Follestads nye flaggskip butikk, og her er derfor utvalget stort. I butikken vil du finne jobbantrekk av alle varianter, pluss ulike typer antrekk til bruk utenfor jobben.