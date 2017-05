Fra august blir det tillatt å ha reptiler i Norge

En Melkesnok i Oslo Reptilpark. Slangen er blant dem som nå blir lovlige etter at det i mange tiår har vært forbudt å holde i Norge.

I januar i fjor sendte Mattilsynet ut et forslag på høring om endring i regelverket for hold av eksotiske dyr. I Norge har forbud mot reptiler vært gjeldende fra 1. januar 1977.

I dag offentliggjøres en endring i forskriften som gir grønt lys for deg som vil ha reptiler som husdyr i Norge, gjeldende fra 15. august i år.

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef, seksjon Dyrevelferd i Mattilsynet.

- I dag er det bare Norge og Island som har totalforbud og har hatt det i veldig mange år. Men det er veldig vanskelig å håndheve et slikt forbud, spesielt siden det er snakk om hvilke dyr folk har i sitt private hjem, sier Torunn Knævelsrud, sjef for seksjon for dyrevelferd i Mattilsynet til Nettavisen.

Tillatt fra 15. august

- Det finnes ikke sikre tall, men vi anslår at det er cirka 100.000 ulovlige slanger, øgler, skilpadder og amfibier (landlevende virveldyr som er avhengig av vann, for eksempel frosk) i Norge i dag. Dette er basert på salg av ulike typer fòr og utstyr.

Fra 15. august tillates slanger, øgler og skilpadder. Amfibier vil fortsatt være ulovlig. Totalt kommer myndighetene til å tillate 19 ulike arter, hvorav ni av dem er slanger, syv er øgler og tre er skilpadder.

Etter det Nettavisen kjenner til blir følgende arter blant de tillate:

Kongeboa - Boa constrictor



Gresk landskilpadde - Testudo hermanni



Grønn trepyton - Morelia viridis



Kinesisk trekjølskilpadde - Chinemys reevesi



Melkesnok - Lampropeltis triangulum



Teppepyton - Morelia spilota



Mattilsynet mener det nye forskriften er viktig for dyrene.

- Ett av problemene i dag er at slike dyr blir smuglet under dyrevernmessige dårlige forhold. Dyrene holdes i skjul. Dyrene blir sjelden tatt med til veterinær og norske veterinærer har lite kunnskap om disse dyrene, sier Knævelsrud.

- Med den nye forskriften blir det bedre dyrevelferd. Det blir også lettere for oss å gi informasjon og føre kontroll med dyrene.





Giftige dyr forbudt

Det er gjort grundige vurderinger i arbeidet med de nye reglene.

- Dyrene som er på listen over tillatte dyr som skal være lett å ha for vanlig folk, og det krever ikke spesielt mye å ta vare på dem på en forsvarlig måte. De som er tatt med på listen har også vært vurdert av Vitenskapskomiteen for mattrygghet og miljømyndighetene.

Dyr som kan etablere seg eller spre smitte i norsk natur, eller kan føre til smitte, står ikke på listen over tillatte dyr. Både dyrevelferd og miljø er tatt med i vurderingen ved utvelgelse av hvilke reptiler som skulle bli tillatt.

Giftige dyr vil fortsatt være forbudt i Norge.

- Det blir heller ikke lov å ta viltlevende dyr rett fra naturen og gjøre dem til husdyr. For at dyrene på listen skal være tillatt må det dokumenteres at de er drettet opp i fangenskap. Det skjer stort sett med disse artene i Europa, avslutter Knævelsrud til Nettavisen.

