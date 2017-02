Før Ashley visste ordet av det, satt pytonslangen fast i øreflippen

Denne er det ikke så lett å sno seg unna ...

Ashley Glawe fra Oregon i USA måtte på legevakten i slutten av januar etter at kjælepytonslangen hennes satt seg fast i øreflippen.

Jepp, du leste det riktig. Ashley, som har litt flere hull i ørene enn folk flest, lekte med slangen Bart da den med ett bykset mot øre, tredde seg inn i et hull i øreflippen og ble sittende bom fast.

Hun prøvde først å få den ut selv, men forteller til CNN at slangen strittet så i mot at hun var redd for å skade den.

Hun dro først til en brannstasjon for å få hjelp, men ble straks sendt videre til legevakta.

Ashley har delt noen bilder fra hendelsen på sin facebookprofil. Språket levner liten tvil om hun synes om opplevelsen ...

Legene fikk pytonslangen ut ved å bedøve øret, og smøre slangen inn med glidemiddel.

Bart, den snoken, oppførte seg selvsagt som om ingenting hadde skjedd.

Ashley opplever en aldri så liten internettberømmelse etter at hun publiserte bildene. I skrivende stund er bildet delt og likt rundt 45.000 ganger.

