Fotografen skulle ønske dette oppsiktsvekkende bildet aldri eksisterte

NEW YORK (Nettavisen): Natural History Museum har annonsert finalistene til Årets bilde, og et av fotografiene er virkelig oppsiktsvekkende. Det viser en liten sjøhest som drasser på en Q-tip.

Fotograf Justin Hofman befant seg under havets overflate ved et korallrev utenfor den indonesiske øya Sumbawa, da han så sjøhesten. Den hadde fått problemer etter at den ga slipp på sjøgress samtidig som vinden økte og sørget for uroligere farvann. For å få mer stabilitet, grep den tak i den lille plastikkbiten.

Indonesia er kjent for sitt marine mangfold, men dette mangfoldet inkluderer dessverre også mye søppel og spesielt plastikk.

«Dette er et fotografi jeg skulle ønske ikke eksisterte, men nå som det gjør det, vil jeg at alle skal se det. Det som begynte som en mulighet til å fotografere en søt, liten sjøhest endte med frustrasjon og tristhet da tidevannet kom inn med en endeløs mengde søppel og kloakk,» skriver fotograf Justin Hofman på Instagram.

Natural History Museum i London åpner den 53. utstillingen av «Wildlife Photographer of the Year» 20. oktober. Årets konkurranse tiltrakk seg nesten 50.000 bidrag og en jury har plukket ut 100 favoritter blant disse.