The Series of Women Fotograf Christopher Mertz: - Jeg vil vise at alle er forskjellige uansett kropp

I dagens sosiale medie-verden vet vi alle hva det eneste som slipper igjennom selvsensuren er: Kun de bildene som viser frem den "perfekte" hverdagen.

Den danske fotografen Christopher Mertz (24) ville gjøre noe med det.

Han ønsket å lage en hyllest til kvinner i alle former og fasonger og vise dem hvor vakre de er. Derfor startet han opp kunstprosjektet "The series of women" hvor han fotograferte 46 forskjellige kvinner, alle nakne, alle i samme lys og alle i samme setting.

- "Alle" behandles i photoshop



Ideen til fotoprosjektet fikk Mertz på tampen av 2015.

- I lang tid gikk jeg og tenkte over hvor stort fokus det er på det "perfekte menneske", og hvordan folk alltid må få bilder behandlet i Photoshop for at de skal være fornøyde med seg selv. Jeg ble inspirert av denne tanken og dagens perfekthetsideeal hvor en bare skal vise fram det beste i hverdagen, sier fotografen til Side3.

INGEN ER PERFEKTE: - Vi skal tørre å stå fram akkurat slik vi er, og ikke være redde for å ikke være perfekte for det er det ingen av oss som er, sier Mia V. Hun er en av kvinnene som deltar i fotoprosjektet "The series of women" til fotograf Christopher Mertz.

Gjennom Facebook kom han i kontakt med kvinner som ville stille opp. I prosjektet er det ingen supermodeller, kun "vanlige" damer.

- Tanken er å vise at selv uten år som toppmodell eller erfaring foran kamera, har alle noen trekk som gjør en annerledes og unik. Samtidig vise at selv om man er tjukk, tynn, rødhåret, med fregner eller hva det nå er, så burde man være stolt av den man er, forklarer fotografen.

Den 24 år gamle fotografen trodde det ville være vanskelig å finne kvinner som ville delta i prosjektet. Det viste det seg ikke å være.

- I begynnelsen trodde jeg det ville bli "mission impossible" å finne noen, spesielt ettersom jeg ikke har drevet med nakenfotografering tidligere og ikke hadde noen referanse å vise til. De første kvinnene fotograferte jeg derfor som "nakne", der de trakk ned stroppene eller genseren slik at de fikk bare skuldre. Etter det fikk jeg mer tillit og damer begynte å skrive til meg for å høre om de kunne delta.

- Faktisk har jeg bare spurt fire-fem av jentene om de ville være med. Resten har skrevet til meg, legger Mertz til.

TABU: - Endelig tas det litt oppgjør med det tabu at man som jente blir satt i bås hvis man viser hud, sier Maria Forsberg. Hun er også med i fotoprosjektet "The series of women".

"Irriterende vakre kvinner"

Mertz har tidligere tatt bilder for skjønnhetsmerket L'Oreal og COVER Mag. Han sier at responsen på prosjektet har vært veldig bra.

- Kvinnene som deltok syntes dette var en kjempekult prosjekt og de har vært veldig åpne for ideen om at man ikke skal være redd for å vise at det er forskjell på mennesker.

Fotografen sier at han ikke har noe imot selveksponeringen som eksisterer i dagens internettverden, men at man må bli bedre til å vise frem virkeligheten.

- Jeg synes det skal være rom for nakenhet og kropp, men hensikten med dette prosjektet var nettopp å vise at det ikke bare er superslanke Instagram-modeller der ute som vil opp og frem. Alle skal kunne stå frem og vise hvem de er, uansett kropp, fasong og stil. Det synes jeg er veldig viktig.

Mia V. og Maria Forsberg er to av kvinnene som deltar i fotoprosjektet.

- Endelig tas det litt oppgjør med det tabu at man som jente blir satt i bås hvis man viser hud, sier Maria.

Mia synes prosjektet er viktig som en balanse opp mot "irriterende vakre kvinner" på Instagram.

- Vi skal tørre å stå fram akkurat slik vi er, og ikke være redde for å ikke være perfekte for det er det ingen av oss som er. Jeg synes det er et viktig tema å ta opp, spesielt i disse tider hvor alt handler om alle de irriterende vakre jentene i bikini med lange, tynne ben på Instagram, sier Mia.

Se 19 av bildene i "The series of women" nedenfor: