Forskning: Dette er alderen da du skal slutte å dra på nattklubb

Alle over 30 år har på et eller annet tidspunkt vært på en nattklubb, stoppet opp, kikket seg rundt og sitert Roger Murtaugh fra "Dødelig Våpen"-filmene høyt: I'm too old for this shit.

Men hva er egentlig den magiske grensen der du rett og slett er for gammel for å danse til elendig musikk og betale overpris for øl og drinker? Mest sannsynlig det tidspunktet du begynner å klage over dårlig musikk og overpriset alkohol, men nå har en undersøkelse utført i England forsøkt å koke det ned til en konkret alder.

Ifølge en undersøkelsen der 5000 voksne deltok, er 37 år det magiske tallet for når du er for gammel for nattklubb, skriver Independent.

Hele 37 prosent av de spurte svarte i tillegg at "det er ingenting mer tragisk en personer i 40- og 50-årsalderen som fester med 20-åringer".

"Heldigvis" svarte de fleste i undersøkelsen at de begynte å føle seg ferdig med nattklubber da de fylte 31 år, og foretrakk heller en rolig kveld foran TV-en.

Foruten alder, er økonomi og at de ikke lenger takler hodepinen som ofte følger dagen derpå de to største årsakene til at voksne foretrekker sofaen fremfor byen.

