Forskere advarer mot hetebølger på 55 grader

Det er forskere ved EUs Joint Research Centre (JRC) som mener at brennhete super-hetebølger vil kunne bli vanlig i deler av verden.

JRC mener at hetebølger på over 40 grader vil bli vanligere i tiden fremover. Årsaken er at hetebølger blir trigget ikke bare av høyere globale temperaturer, men også høyere luftfuktighet.

Forholdet mellom luftfuktighet og varme vil kunne slå ut enda kraftigere hvis den globale gjennomsnittstemperaturen stiger ytterligere.

JRC mener altså at en økning på fire grader vil trigge såkalte super-hetebølger, der temperaturene stiger til 55 grader celcius. Disse super-hetebølgene vil kunne treffe østkysten av USA og Kina, samt store deler av India og Sør-Amerika.

I mars i år opplevde Australia opp mot en slik hetebølge.

I et slikt scenarie vil hetebølger på over 40 grader bli vanlig i store deler av Europa, mens enkelte områder i Øst-Europa vil kunne oppleve super-hetebølger.

Vil du lese mer. Rapporten er publisert i Nature research.

Rapporten kommer under én måned etter at klimaforskere konkluderte med at global oppvarming allerede fører til flere skogbranner og hetebølger enn tidligere. Blant annet var skogbrannen i Portugal i juni ti ganger mer sannsynlig som følge av oppvarmingen.

