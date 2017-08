Forsikringsselskapene slår alarm om strømmåleren alle skal få

Strømselskapene er i full gang med å bytte ut samtlige strømmålere i norske hjem med såkalte «smarte», automatiske strømmålere - eller AMS. Omtrent halvparten av norske husstander har allerede byttet - og innen utgangen av 2018 skal alle ha fått byttet sin strømmåler.

Vil at du skal flytte strømforbruket ditt



De nye strømmålerne leser av strømforbruket en gang i timen, og ønsket til strømselskapene er å få folk til å flytte deler av strømforbruket sitt ut fra «rushtiden» (typisk på morgenen og ettermiddagen når folk lager mat etter jobb) når presset i strømnettet og strømprisene er høyere.

Utbygging av ujevn fornybar energi, som vind og sol, antas å føre til at strømprisen vil variere mye mer i fremtiden. Derfor vil strømselskapene at strømforbruket i større grad bør flyttes til perioder der det er høy produksjon og lavt forbruk.

Vil gi deg dyrere strøm når du trenger det



Virkemiddelet er altså høyere priser når du ønsker å bruke strøm, og lavere pris når du i dag bruker lite strøm.

Side3 har fått en lang rekke henvendelser fra lesere som er bekymret for konsekvensene av det nye systemet.

Utfordringen er at det meste av strømforbruket til en norsk husstand er vanskelig å flytte. Mesteparten av strømforbruket går med på oppvarming som må gjøres når det er kaldt. Stekeplater og ovner må brukes når man skal spise middag, varmtvannsberederen varmer seg opp når det er behov - og lyset må brukes når det er mørkt.

Farlig å flytte strømforbruket



Det som derimot enkelt kan flyttes er lading av elbil, samt bruk av vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin. Dette er produkter som de fleste er opplært til at ikke bør brukes når man sover og er ute av hjemmet på grunn av brann- og lekkasjefare.

- Vi frykter flere alvorlige branner på grunn av billig strøm på natta. Brannfaren på natta er ikke nødvendigvis større, men reaksjonstiden før tiltak iverksettes er lengre. Vi er bekymret for at strømselskaper skal lokke med billig strøm på denne tiden av døgnet, sier Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, til Side3.

Brann oppstår oftere enn man tror



- Det oppstår ofte brann i denne type apparater. Hvis flere lar dem gå når de sover eller ikke er til stede, kan flere branntilløp utvikle seg til alvorlige branner, understreker han.

Rysstad sier at de fraråder på det sterkeste å bruke tørketrommel, vaskemaskin og oppvaskmaskin å bruke denne typen apparater når man sover eller ikke er hjemme.

Det er ikke tilgjengelig statistikk på hvor stort omfang det er av branner i på denne typen apparater i Norge, men i USA viser statistikken nesten 16.000 utrykninger i året med 13 dødsfall og 440 skadde.

- Flere branner enn vi trodde



Også i If Skadeforsikring er bekymringen for endrede rutiner for bruk av denne typen apparater stor. Selskapet opplyser at de for tiden ser mer på problemstillingen, og at foreløpige undersøkelser tyder på at det er langt flere slike branner enn de har antatt.

- Vi anbefaler at folk bruker vaskemaskiner og tørketromler når de er våkne og tilstede, sier kommunikasjonssjef Jon Berge.

- Lekkasjer har alltid vært der, men de går det an å verne seg mot til en viss grad. Det er verre med brann om natta, påpeker han.