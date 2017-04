Flere tusen nordmenn fortsetter å flokke til Dublin for å spille poker

Henrik Tollefsen (med diplomet) ble tatt opp i et meget eksklusivt selskap med Frode Fagerli (fra venstre), Torstein Iversen, Thor Hansen, Andreas Høivold og Jan Olav Sjåvik fredag: Da ble han innlemmet i Norsk Pokerforbunds Hall of Fame.

De to siste årene har det norske pokermiljøet vært så heldige å (endelig) fått arrangere et norgesmesterskap i poker på norsk jord.

Men for mange av de flere tusen aktive pokerspillerne her til lands, er det norgesmesterskapet som arrangeres i Dublin, Irland som er årets virkelige høydepunkt.

Nærmere 2000 nordmenn reiser over til den grønne øya for å konkurrere i hva som er en av Europas største pokerfestivaler. Foruten hovedturneringen i pokerøvelsen texas hold'em, arrangeres det en rekke andre turneringer i andre pokerøvelser.

Nesten hvert eneste år siden første utenlandske norgesmesterskap ble arrangert i Grebbestad Sverige i 2006, har antall spillere økt. I år var det 1254 påmeldte spillere til årets hovedturnering. Det var ingen ny rekord, men arrangøransvarlig Frode Fagerli sier til Side3 han er godt fornøyd med årets spillerantall.

FORNØYD: Arrangør av NM i poker, Frode Fagerli (til høyre) er godt fornøyd med årets arrangement. Her sammen med den legendariske pokerkommentatoren Norman Chad i 2014.

- Det ble dessverre ingen rekord i hovedturneringen. Det er totalt kanskje flere nordmenn her, men ikke alle prioriterer hovedturneringen. Det gledelige er at alle andre øvelser har økt i antall deltagere, sier Fagerli til Side3.

Flere øvelser



Flere nye øvelser har funnet veien til programmet i år. Blant annet ble den første NM-turneringen for seniorer arrangert. "Aldersgrensen" var minimum 50 år for å delta. Her var det 67 spillere som deltok. Til slutt var det Tor Gunnar Kise som kunne kalle seg norgesmester for seniorer, skriver Poker.no. Kise fikk 5800 euro - litt over 53.000 kroner - for seieren.

Hovedfokuset for mange er uansett hovedturneringen. Vinneren av 2017 tittelen vil få over 1,4 millioner norske kroner for seieren. Norske pokerproffer som Henrik Tollefsen, Johnny Lodden og Preben Stokkan (som vant NM tittelen på Gardermoen i 2016) stilte alle til start. Kjendispreget var det også som vanlig, da Tone Damli, John Arne Riise og Aylar Lie alle spilte.

Johnny Lodden er en av mange norske pokerproffer som stilte til start i Dublin i år.

Lie tok også en tredjeplass i Ladies-turneringen tidligere i uken.

Finalebord lørdag



Fredag 7. april startet dag 3. Av de opprinnelige 1254 spillerne er antall spillere nå nede i 93 spillere (i skrivende stund). I løpet av fredag skal disse 93 trimmes til 9 spillere som vil utgjøre finalebordet. Alle de 1254 spillerne som har deltatt har betalt 800 euro, 7335 kroner, for å delta.

Fagerli sier at det blir uhyre spennende å se hvem som kommer på årets finalebord.

- Det er vanskelig å spå hvem som til slutt vil sitte på finalebordet i år. Svaret vil vi få i kveld, sier Fagerlig til Side3.

Finalebordet går lørdag 8. april.

Poker-NM sendes på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo.