Flere betaler for Tinder enn for Netflix og Spotify

Tinder er nå den mest solgte appen på Apple App Store, skriver Tech Crunch.

På andreplass finner vi Spotify og på tredje ligger Pokémon GO, mens Netflix ligger på åttende plass.

LES OGSÅ: 28 jenter på Tinder som var brutalt ærlige

Kan se hvem som har likt deg



Tinder er i utgangspunktet gratis, og for mange single så er gratisversjonen mer enn god nok. Her kan man legge inn kjønn og alder på de man ønsker å treffe og deretter stille inn en radius på maks 160 kilometer.

Men i sommer ble Tinder Gold lansert, tilsynelatende til stor glede for verdens single. For mens man med gratisversjonen selv må høyre-eller venstresveipe for å vite om vedkommende har likt deg eller ikke, kan man med Tinder Gold se hvilke brukere som har likt deg først - og deretter ta stilling til om man selv ønsker en match.

LES OGSÅ: Mann spurte 1000 damer på Tinder om de ville ha sex med han. Dette er responsen

Ligner Tinder Plus



Men Tinder Gold er ikke den første betalte versjonen av sjekkeappen. Selskapet lanserte Tinder Plus i 2015, og med det fikk man en rekke nye muligheter. Du kunne blant annet angre på siste sveip og endre hjemsted slik at du fikk mulighet til å date folk fra områder utenfor din radius.

Tinder Gold gir de samme mulighetene som Tinder Plus, men det faktum at du kan få en oversikt over hvem som har likt deg før du selv har sveipet, har nok bidratt til at flere velger å betale for appen.

Har du sett denne populære videoen?