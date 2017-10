Fingeravtrykk kan avsløre kondombruk

I over 100 år har fingeravtrykk blitt brukt som bevis i domstolen. Nå har forskere utviklet metoder som gjør at fingeravtrykk forteller langt mer enn bare hvem som avsatte det.

Gjennom en teknikk som bruker en slags spektometri, kan man blant annet oppdage om personen som avsatte avtrykket var mann eller kvinne, om personen hadde brukt alkohol eller narkotika, hva slags mat personen hadde spist, hva slags hårprodukter som personen hadde brukt, og om personen hadde vært i berøring med kondomer den siste tiden.

Svette full av molekyler



FRANCESE: Doktor Simona Francese.

- Fingeravtrykk er ikke annet enn svette. Det inneholder molekyler fra innsiden av kroppen din, men også molekyler som nettopp har kommet på fingertuppene dine. Den potensielle informasjonen er enorm, sier prosjektleder Dr Simona Francese til BBC

Siden 2012 har hun og teamet fra Sheffield Hallam University samarbeidet med politiet i West Yorkshire i England for å teste ut metoden.

Francese sier til BBC at metoden har blitt brukt til å oppdage blod i et 30 år gammelt fingeravtrykk. Metoden kan på den måten også bli brukt i såkalte «kalde saker».

- Bare måneder unna



- Jeg vil gjerne se metoden bli brukt i en høyprofilert sak som drap eller voldtekt. Den er svært sofistikert og dyr, men det er verdt det, sier hun.

Neil Denison håper ved politiet i Yorkshire håper at teknologien skal hjelpe politiet i fremtiden ikke bare med å oppklare kriminelle handlinger, men også gi informasjon som kan avverge handlinger.

- Det er mye forskning som foregår i samarbeidet mellom Sheffield Hallam University og politiet West Yorkshire, der de besøker åsted for å se hvordan ulike teknikker kan passe inn i arbeidet med tekniske undersøkelser av et åsted, og andre tekniske undersøkelser som DNA og fiberanalyser, sier senior teknisk spesialist Stephen Bleay ved det britiske senteret for anvendt vitenskap og teknologi og legger til.

- Vi er kanskje bare måneder unna å bruke teknologien i en sak, skriver BBC.