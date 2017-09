Filminnspilling ved Preikestolen i november

«Mission: Impossible 6» skal etter planen spille inn sluttscenene på Preikestolen i Lysefjorden. Opprinnelig skulle innspillingen gå av stabelen i september, men etter at hovedrolleinnehaver og Hollywood-stjerne Tom Cruise skadet seg under et stunt i London, er innspillingen satt til tidsrommet 2. til 11. november. Det sier daglig leder i Stiftelsen Preikestolen til Stavanger Aftenblad.

Selve opptaket skal finne sted 8. til 10. november, og da blir adgangen til Preikestolen helt stengt.

Mens Preikestolen nærmer seg 300.000 besøkende i 2017, er det maks 100 turister som tar turen dit i november måned.

– Det positive med å spille inn om vinteren er at det er en sesong med mye mindre aktivitet i området. Det kan bidra til å markedsføre Preikestolen som et helårsturistmål, slik at ikke «alle» kommer i august, sier Per-Henry Borch i produksjonsselskapet Truenorth Norway.

Et par hundre mennesker vil ta del i arbeidet med filminnspillingen. Filmselskapet har fått tillatelse til inntil 50 helikopterlandinger per dag.

Skuespilleren Kristoffer Joner har bekreftet at han er med i den nye filmen. Han spilte inn scener sammen med Tom Cruise i London i fire dager i juli.