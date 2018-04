Norske Daniel Stisen satser alt på skuespillerdrømmen. Vil bli større enn Arnold Schwarzenegger

Antall norske skuespillere som har gjort det stort i det store utlandet kan telles på to hender. Sonja Henie, Kristofer Hivju og Aksel Hennie er vel blant de mest kjente nordmennene i den internasjonale filmbransjen, men nå er det en nordmann til som ønsker å skape et navn blant stjernene.

Daniel Stisen er fra Mandal, men har de siste årene arbeidet i London mot å realisere skuespillerdrømmen. Den tidligere bodybuilderen startet filmkarrieren som stuntmann, men har de siste årene jobbet som skuespiller. Han har hatt en rekke ukrediterte og krediterte roller i storfilmer som «Justice Leauge», «Spectre» og «Jurassic World: Fallen Kingdom».

I disse dager lanserer mandalitten en kortfilm han har produsert, skrevet og innehar hovedrollen i. Tittelen er «Retributrion» og Stisen spiller rollen som en veltrent hjemløs mann («The Hobo») som roter seg bort i trøbbel. Det blir det knallharde slåss - og actionscener av.

Kortfilmen «Retribution» kan du se øverst i artikkelen.

«Retribution» har så langt blitt godt mottatt på kortfilm-festivaler i Storbritannia og USA. Nå håper Stisen at prosjektet vil bli utviklet til en spillefilm.

Side3 tok en prat med skuespilleren om karrierevalget, Chris Pratt og kvinnelige Hollywood-stjerner.

Gratulerer med lansering av «Retribution». Kan du fortelle litt om bakgrunnen for ideen til filmen?

- Takk. Prosjektet har kommet fra mange steder, men en av grunnene er at jeg flyttet tilbake til London og ønsket å komme i gang med å lage noe selv. Jeg ville vise at jeg er en «do-er» og ikke en «talker. Folk i denne bransjen må se at du er en som får ting gjort, forklarer Stisen.

- Med bakgrunn fra bodybuilding og stunttrening, har jeg spesialisert meg på action. Karakteren er inspirert av tiden vi er i og hva som er populært på kino og i serier nå, samtidig som den går litt motsatt vei. Litt vekk fra det politisk korrekte og myke som eksisterer i samfunnet nå. Jeg ville ha en karakter som er tøff, sterk og gir blanke f….

- Hvordan har mottagelsen på kortfilmen vært?

- Overraskende bra! Bedre enn hva vi hadde håpet på. Vi har blitt nominert til priser på alle festivalene vi har deltatt i, både i USA og Storbritannia. Så langt har vi vunnet fem priser, blant annet publikumspris, beste actionfilm og beste slåss-scene.

- Vi har også fått positive tilbakemeldinger fra studiosjefer i Hollywood som har sett filmen. Vi arbeider med å få laget en «Retribution»-spillefilm basert på min karakter. Mer kan jeg ikke si akkurat nå.

GOD RESPONS: Daniel Stisen forteller at kortfilmen han har skrevet og har hovedrollen i, har blitt godt mottatt av folk i bransjen. Nå håper han kortfilmen blir utviklet til en langfilm. Her fra innspillingen i London.

Du har tidligere vært meget offensiv og uttalt at du vil bli «verdens største filmstjerne». Skal du bli større enn Arnold Schwarzenegger?

- Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone er mine barndomshelter og grunnen til at jeg driver med det jeg gjør, film og bodybuilding. Jeg har utrolig respekt for Schwarzenegger. Det han har oppnådd i livet er mest sannsynlig umulig å overgå. Som tidligere sportsutøver handler det for meg om å bli best mulig … så da får jeg kanskje bare kline til og svare «ja» på det spørsmålet. Haha.

Hva er drømmen videre nå?

- Det er å fortsette med å bygge produksjonsselskapet mitt i London og jobbe med å bli en action-mann i filmbransjen. Sikre meg større og større roller, samt utvikle filmprosjekter.

Som tidligere prisvinnende bodybuilder, hvor viktig er det å holde seg i god fysisk form?

- På generelt grunnlag er det å holde seg i form svært viktig. Det handler om helse, det mentale, unngå sykdommer og takle alderdommen når den en gang kommer. For meg personlig har det alltid vært viktig å være veltrent, ikke minst på grunn av skuespillerrollene jeg gjør og ønsker å gjøre videre.

Kan du gi oss dine beste treningstips?

1) Det er de siste repetisjonene som gjelder av hvert sett du tar. Det er da du pusher kroppen til det ytterste. Ikke stopp før du kjenner at «pumpa» er i gang.

2) Jobb strukturert og langsiktig med målene du har satt deg.

3) Kosthold … du blir hva du spiser.

4) Den mentale biten. Du blir ikke hva du ønsker, utenom å ha «hodet på plass». Se på Schwarzenegger eller Ole Einar Bjørndalen. Den vinnermentaliteten der kan kanskje ikke flytte fjell, men den kan hjelpe deg på treningsstudio.



Du har flere scener med Chris Pratt i den kommende «Jurassic World: Fallen Kingdom»-filmen. Kan du fortelle litt om det?

- Jeg hadde noen scener med Pratt som stuntmann der jeg spilte en livvakt. Vi hopper fra en bygning og løper gjennom en skog, mens vi blir jaktet på av dinosaurer. Det var lærerikt. Jeg bruker slike anledninger til å bygge nettverk, samtidig som det er slike jobber som får mat på bordet. Pratt var en veldig jordnær og hyggelig fyr. Ingen stjernenykker.

PÅ INNSPILLING MED STORE STJERNER: Chris Pratt har i løpet av de siste årene blitt en av verdens mest kjente skuespillere. Daniel Stisen hadde en mindre rolle som stuntmann i Pratts kommende storfilm «Jurassic Park: Fallen Kingdom». Stisen sier amerikaneren var en veldig hyggelig fyr.

Nå har du vært en stund i filmbransjen. Hva er det sykeste du har opplevde?

- Jeg kommer ikke på noen skikkelig syke situasjoner, men det var en kul situasjon som skjedde i 2016. Da ringte plutselig telefonen. Det er en fra castingen til «Justice League» som lurte på om jeg kunne komme på settet innen én time. Det var en skuespiller som var blitt akutt syk og de trengte en erstatter. Jeg kastet meg rundt og var der 90 minutter senere. Får på meg kostymet og er plutselig i en scene med Jason Momoa (Aquaman i «Justice Leauge). Bak kamera sitter regissør Zack Snyder sammen med Gal Gadot (Wonder Woman).

WONDER WOMAN: Gal Gadot.

- Fra hva som startet som en vanlig dag, var jeg fire timer senere sammen med to av Hollywoods heiteste filmstjerner. Så ja, i filmbransjen kan alt skje.

Apropos heiteste stjerner. Kan du gi oss dine beste tips for å sjekke opp en filmstjerne?

- Beste sjekketriks på en kvinnelig Hollywood-stjerne må være å ikke gi dem oppmerksomhet. Det er de vant med. Da stusser de heller over hvorfor du ikke gir dem oppmerksomhet og oppsøker deg. Dette har funket for meg med to A-liste skuespillere i Hollywood, en gang på etterfest til Grammy-utdelingen og en annen gang på fest i London. Jeg var den eneste mannen i rommet som ikke ga henne oppmerksomhet. Jo fullere hun ble, jo mer oppmerksomhet ga hun meg…, avslutter Stisen med et smil.