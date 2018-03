Netflix: Disse filmene er så skumle at folk ikke orker å se dem ferdig

Har du noen gang startet på en skrekkfilm som var så skummel at du ikke turte å se den ferdig? Vel, frykt ikke. Du er nemlig ikke alene. Nylig ble \den spanske skrekkfilmen «Veronica» lansert på Netflix under slagordet «så skummel at brukerne ikke tør å se den er ferdig».

Nå viser det seg at det ikke bare er «Veronica» Netflix-brukere finner så skummel at de velger å skru den av før filmen er ferdig. På forespørsel fra Forbes, har strømmetjenesten sendt en liste over de ti filmene brukerne ofte slår av før de er ferdig. Kriteriet for at filmen kunne havne på listen, er at brukerne må ha sett minst 70 prosent av filmen før de valgte å slå den av.

Dessverre er ikke alle titlene tilgjengelige for norske brukere. I parentes finner man ratingen til filmen fra IMDB og Rotten Tomatos (RT).

Listen er som følger:

Som du kanskje har forstår ut av titlene, er ikke alle disse filmene ABC på hvordan lage en god film. Med det i bakhodet, skriver Forbes at de har spurt Netflix hvordan de vet at brukerne har skrudd av filmen fordi de synes den er for skummel versus bare dårlig. Ifølge strømmetjenesten er kriteriet med å ha sett 70 prosent av filmen en god målestokk, ettersom folk som ikke liker en film sjelden orker å se så lenge.

Se traileren til «Veronica»:

- Ren, emosjonell terror

Men det er ikke bare på Netflix horrorfansen kan få sin dose. Tidligere i år kom traileren til skrekkfilmen «Hereditary». Filmen har gjort sin seiersdans på diverse filmfestivaler verden over og anmelderne har allerede stemplet den som «en av historiens skumleste filmer». Én anmelder skrev blant annet «dette er ikke en skrekkfilm, men ren emosjonell terror».

Ifølge personer som var tilstede på noen av visningene under Sundance filmfestival i januar, var det mange som forlot salen i avsky i hva som ble vist på lerretet. Filmen har i skrivende stund en vurdering på IMDB på 7,8 av 10 og på MetaCritic (samleside for anmeldelser) en vurdering på 88 av 100.

- Forlot salen i avsky



Kritikerne som har sett filmen skriver at det er vanskelig å fortelle noe om handlingen uten å avsløre for mye, men kort fortalt handler det om en familie som må takle sorgen og familiehemmeligheter etter bestemor og overhodet i familien dør.

Filmen er skrevet og regissert av langfilm-debutant Ari Aster. I hovedrollene finner man veteraner som Toni Collette («Sixth sense», «Little Miss Sunshine») og Gabriel Byrne («The Usual Suspects», «Miller's Crossing»).

I skrivende stund har ikke filmen fått norsk premieredato, men kommer på amerikanske kinoer i juni.

Se traileren under... om du tør: