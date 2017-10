Ja! Nå kommer Ace Ventura 3

Det er vel knapt den personen som ble født på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet som ikke har sett «Ace Ventura»-filmene hundre ganger.

Det er derfor med en tåre i øyet vi nå kan melde at Jim Carey ser ut til å returnere som kjæledyrsdetektiven Ace i en tredje film.

Ifølge Deadline nærmer filmen seg nå virkelighet etter at Morgan Creek Productions for to år siden meldte sin interesse for å sparke liv i Ace Ventura etter to tiår.

Det er ikke avgjort at det er Jim Carey som skal spille Ace Ventura på nytt, men dørene står åpne for den karakteristiske skuespilleren. Og som Cinema Blend kommenterer: Hvem ellers?

Nettsiden skriver videre at den nye filmen vil være nært knyttet til de foregående filmene, som altså tok verden med storm i 1994 og 1995.

Ikke sett «Ace Ventura»? Her er hva du har gått glipp av: